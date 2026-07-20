قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النيابة تصرح بدفن جثمان أحمد جلال عبد القوي
مصدر إلهام للأجيال.. وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو
لامين يامال بالعلم الفلسطيني في احتفال الفوز بالمونديال.. حقيقة صور وراءها تاريخ من الجدل
تقرير: غزة تعاني شح النقد والقيود الإسرائيلية تخنق الضفة الغربية
وزير الدفاع للرئيس السيسي: ثورة 23 يوليو جسدت إرادة الشعب المصرى فى بناء دولة قوية مستقلة
عمرو دياب ينعى هاني شنودة: سيبقى اسمه حاضرًا في تاريخ الموسيقى العربية
بعد انتشار البن المغشوش.. شعبة البن تكشف حقيقة القهوة المتداولة وتحذر من مخاطرها
صحتهم تهمنا.. خريطة عيادات كبار السن بالمحافظات ضمن مبادرة رئيس الجمهورية
نجاح متواصل.. فريق طبي بمستشفيات الأزهر بدمياط ينقذ حياة طفل بعد استئصال ورم ضاغط على القلب
ترامب يطلب من رئيس الفيفا استضافة أمريكا لكأس العالم مرة أخرى
القيادة المركزية الأمريكية تؤكد استمرار قواتها في حالة تأهب قصوى ضد إيران
الوطنية للإعلام تنعى الموسيقار الكبير هاني شنودة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رئيس غرفة صناعة الملابس: منظومة متكاملة من الخدمات الداعمة للمصانع المصرية لزيادة صادرات الملابس إلى كينيا وأسواق شرق أفريقيا

محمد عبد السلام
محمد عبد السلام
ولاء عبد الكريم



أكد الدكتور محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية  ، أن ملف التوسع في الأسواق الأفريقية له أهمية خاصة داخل الغرفة خلال المرحلة المقبلة، انطلاقاً من دورها في تعزيز تنافسية القطاع وخاصةً أنها نافذة للشركات الصغيرة والمتوسطة للتصدير والدخول في السوق الافريقي  وتعمل الغرفة حاليا علي دعم المصانع و تقديم التسهيلات اللازمة لزيادة صادرات الملابس الي دول شرق افريقيا  مع التركيز على دولة كينيا باعتبارها إحدى أهم الأسواق الاستراتيجية بأفريقيا، وبوابة رئيسية للنفاذ إلى العديد من أسواق دول الإقليم،و ذلك من خلال منظومة متكاملة من الخدمات تشمل توفير مساحات مخصصة لعرض المنتجات المصرية داخل السوق الكيني، وإنشاء مخازن ومراكز لوجستية لتجميع وتخزين المنتجات، وتأمين وصول الشحنات إلى العملاء بالمواعيد المتفق عليها، ومتابعة مراحل الشحن والتسليم، إلى جانب تقديم خدمات التحصيل المالي من المشترين من خلال فرق عمل متخصصة و تيسير الإجراءات أمام الشركات المصرية، وتقليل الأعباء اللوجستية المرتبطة بعمليات التصدير، وتعزيز ثقة الشركات في النفاذ إلى الأسواق الأفريقية، بما يسهم في استدامة تواجد المنتجات المصرية بالسوق الكيني، وزيادة قدرتها التنافسية، ودعم مستهدفات الدولة نحو تنمية الصادرات وتعزيز حضور المنتجات المصرية  ، وزيادة فرص تواجدها بالأسواق القريبة   
وصرحت بهية نظيم عضو مجلس ادارة الغرفة  اننا نعمل علي مساندة سياسات الدولة المصرية في تعزيزالعلاقات مع الدول الافريقية   خاصة أن مصر من اكبر مصدري الملابس في القارة الافريقية حيث تبلغ قيمتها 3.4 مليار دولار خلال عام 2025 و نسعي الي زيادتها حيث أن  االسوق الافريقي قوي و كبير  وواعد و اننا نتعاون مع كافة الجهات المصرية والكينية المختصة و الشركة المصرية للصادرات الصناعية و الجندي للتجارة للتوسع في اسواق شرق افريقيا لانشاء مستودع لوجيستي في العاصمة الكينية نيروبي وتطبيق فكرة البضاعة الحاضرة  وتقديم خدمات ما بعد البيع لتحقيق الاستدامة في الاسواق التصديرية.
واضاف احمد منيرعزالدين عضو مجلس ادارة الغرفة أن المنتجات المصرية عليها  الاستفادة من المزايا التي تتمتع بها سواء اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) وتفعيل بنود اتفاقية "الكوميسا"، مما يمنح المنتجات المصرية إعفاءات أو تخفيضات جمركية ضخمة و قرب المسافة وتكامل سلاسل الإمداد يؤدي الي  انخفاض تكاليف وتوقيتات الشحن مقارنة بالأسواق البعيدة، خاصة مع تنمية خطوط النقل البري والبحري التي تربط مصر بعمقها الإفريقي 
و قالت نانسي سلام عضو مجلس ادارة الغرفة  ان  المجلس وافق علي توفير 250 متر في كينيا  لعرض وتخزين منتجات الشركات الراغبة بالتصدير لها  على أن تتحمل الغرفة تكلفة مساحات العرض والتخزين للشركات الصغيرة والمتوسطة لأعضاء الجمعية العمومية، كمساهمة من الغرفة ودعم لها لتتمكن من النفاذ إلى السوق الكيني والاستفادة من الفرص التصديرية المتاحة بما يساهم في تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية .

الملابس الجاهزة اتحاد الصناعات الدول الأفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. 3 أيام إجازة متتالية بقرار من رئيس الوزراء

رسميًا.. 3 أيام إجازة متتالية بقرار من رئيس الوزراء

الرئيس الأرجنتينى

بعد ساعات من خسارة النهائي.. رئيس الأرجنتين يفاجئ الشعب بقرار غير متوقع

أسعار النقل العام

التذكرة بـ5 جنيه.. مفاجأة في أسعار النقل العام بالقاهرة بعد النظام الجديد

أحمد جلال عبد القوي

مصدر مقرب يكشف تفاصيل جديدة في وفاة أحمد جلال عبد القوي

أسعار الدواجن

انخفاض البانيه.. أسعار الدواجن والبيض تفاجئ الجميع اليوم الإثنين

الذهب

الحق اشتري.. انخفاض سعر الذهب اليوم الإثنين

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 والجنيه الذهب اليوم 20 يوليو 2026

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 والجنيه الذهب اليوم 20 يوليو 2026

البنزين

تجدد الصراع بين أمريكا وإيران يشعل أسعار الوقود.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

ترشيحاتنا

راندة المنشاوي

وزيرة الإسكان تؤكد أهمية الإسراع في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والمرافق والإسكان وتعزيز مشروعات التنمية الصناعية

التضامن

التضامن: بدء صرف المرحلة الأولى للمستفيدين من مبادرة مصر معاكم

وزير الداخلية

وزير الداخلية يهنئ رئيس مجلس الوزراء بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

بالصور

مع ارتفاع درجات الحرارة..مشروبات لتجنب الجفاف و الاجهاد الحرارى

مشروبات لتجنب الجفاف و الاجهاد الحرارى..
مشروبات لتجنب الجفاف و الاجهاد الحرارى..
مشروبات لتجنب الجفاف و الاجهاد الحرارى..

مرصع بآلاف الكريستالات ويخطف الأنظار.. تفاصيل فستان شاكيرا في حفل ختام كأس العالم

شاكيرا
شاكيرا
شاكيرا

طريقة عمل الكوارع بالخل و الثوم

الطريقة لعمل الكوارع بالخل و الثوم..
الطريقة لعمل الكوارع بالخل و الثوم..
الطريقة لعمل الكوارع بالخل و الثوم..

بملابس جريئة.. رنا سماحة تثير الجدل بإطلالتها على البحر

بملابس جريئة..رنا سماحة تثير الجدل بإطلالتها على البحر
بملابس جريئة..رنا سماحة تثير الجدل بإطلالتها على البحر
بملابس جريئة..رنا سماحة تثير الجدل بإطلالتها على البحر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: وجع القلب الإلكتروني

شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: النفايات الإليكترونية خطر يتسلل من أيدينا للبيئة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: متلازمة كاثرين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدق حلمك

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نبوءة أم عماد

المزيد