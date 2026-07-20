رئيس غرفة صناعة الملابس: منظومة متكاملة من الخدمات الداعمة للمصانع المصرية لزيادة صادرات الملابس إلى كينيا وأسواق شرق أفريقيا





أكد الدكتور محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية ، أن ملف التوسع في الأسواق الأفريقية له أهمية خاصة داخل الغرفة خلال المرحلة المقبلة، انطلاقاً من دورها في تعزيز تنافسية القطاع وخاصةً أنها نافذة للشركات الصغيرة والمتوسطة للتصدير والدخول في السوق الافريقي وتعمل الغرفة حاليا علي دعم المصانع و تقديم التسهيلات اللازمة لزيادة صادرات الملابس الي دول شرق افريقيا مع التركيز على دولة كينيا باعتبارها إحدى أهم الأسواق الاستراتيجية بأفريقيا، وبوابة رئيسية للنفاذ إلى العديد من أسواق دول الإقليم،و ذلك من خلال منظومة متكاملة من الخدمات تشمل توفير مساحات مخصصة لعرض المنتجات المصرية داخل السوق الكيني، وإنشاء مخازن ومراكز لوجستية لتجميع وتخزين المنتجات، وتأمين وصول الشحنات إلى العملاء بالمواعيد المتفق عليها، ومتابعة مراحل الشحن والتسليم، إلى جانب تقديم خدمات التحصيل المالي من المشترين من خلال فرق عمل متخصصة و تيسير الإجراءات أمام الشركات المصرية، وتقليل الأعباء اللوجستية المرتبطة بعمليات التصدير، وتعزيز ثقة الشركات في النفاذ إلى الأسواق الأفريقية، بما يسهم في استدامة تواجد المنتجات المصرية بالسوق الكيني، وزيادة قدرتها التنافسية، ودعم مستهدفات الدولة نحو تنمية الصادرات وتعزيز حضور المنتجات المصرية ، وزيادة فرص تواجدها بالأسواق القريبة

وصرحت بهية نظيم عضو مجلس ادارة الغرفة اننا نعمل علي مساندة سياسات الدولة المصرية في تعزيزالعلاقات مع الدول الافريقية خاصة أن مصر من اكبر مصدري الملابس في القارة الافريقية حيث تبلغ قيمتها 3.4 مليار دولار خلال عام 2025 و نسعي الي زيادتها حيث أن االسوق الافريقي قوي و كبير وواعد و اننا نتعاون مع كافة الجهات المصرية والكينية المختصة و الشركة المصرية للصادرات الصناعية و الجندي للتجارة للتوسع في اسواق شرق افريقيا لانشاء مستودع لوجيستي في العاصمة الكينية نيروبي وتطبيق فكرة البضاعة الحاضرة وتقديم خدمات ما بعد البيع لتحقيق الاستدامة في الاسواق التصديرية.

واضاف احمد منيرعزالدين عضو مجلس ادارة الغرفة أن المنتجات المصرية عليها الاستفادة من المزايا التي تتمتع بها سواء اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) وتفعيل بنود اتفاقية "الكوميسا"، مما يمنح المنتجات المصرية إعفاءات أو تخفيضات جمركية ضخمة و قرب المسافة وتكامل سلاسل الإمداد يؤدي الي انخفاض تكاليف وتوقيتات الشحن مقارنة بالأسواق البعيدة، خاصة مع تنمية خطوط النقل البري والبحري التي تربط مصر بعمقها الإفريقي

و قالت نانسي سلام عضو مجلس ادارة الغرفة ان المجلس وافق علي توفير 250 متر في كينيا لعرض وتخزين منتجات الشركات الراغبة بالتصدير لها على أن تتحمل الغرفة تكلفة مساحات العرض والتخزين للشركات الصغيرة والمتوسطة لأعضاء الجمعية العمومية، كمساهمة من الغرفة ودعم لها لتتمكن من النفاذ إلى السوق الكيني والاستفادة من الفرص التصديرية المتاحة بما يساهم في تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية .