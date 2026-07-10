مهرجان لوكارنو السينمائي.. باقة متنوعة من الأفلام الجديدة في المسابقة الدولية

يقدم مهرجان لوكارنو السينمائي في دورته الحالية باقة متنوعة من الأفلام الجديدة في المسابقة الدولية، وفيما يلي نظرة على أبرز هذه الأفلام.



المسابقة الدولية (Concorso Internazionale)

Violence du corps de l'autre

إخراج: دُني كوتيه

بطولة: لاريسا كوريفو، فيليب ريبو، كزافييه بيرجرون، غابرييل لازور، بييريت روبيتاي

كندا – 118 دقيقة

القصة: ميرا امرأة منعزلة قليلة الكلام، تتنقل بين الطرقات لتلتقي بأشخاص يائسين نسجت معهم ما يشبه "اتفاقيات موت" غريبة. وبلا وجهة واضحة، تلتقي بمادلين ولودو، وهما شخصان متحرران يعيشان في عمق الغابة. وخلال استراحة من مهامها، وبعد لقاء مفاجئ مع شاب مثير للفضول ومفرط في تصرفاته، تستغل ميرا هذا التوقف لتعيد النظر في حياتها المتنقلة وتُعيد تقييم اتفاقياتها المظلمة.



Princesa Burro (الأميرة الحمار)

إخراج: كريستوبال ليون، خواكين كوسينيا

بطولة: أنطونيا خيسين، أندرو بارغستد، فرانسيسكو ميلو

تشيلي، فرنسا، الأوروغواي، هولندا، ألمانيا – 90 دقيقة

القصة: ديانا أميرة مملكة خيالية، وكما في كثير من الحكايات، ماتت والدتها عند ولادتها، فمنع والدها، الملك آرثر، الحب في كل أنحاء المملكة وهو غارق في الحزن. لكن ديانا، في الخامسة عشرة من عمرها، تقع في الحب، وتبدأ علاقة سرية مع لالو، شاب من مملكة مجاورة. وحين يكتشف الملك هذه العلاقة، يثور غضبًا وينفي الخاطب على الفور. ووسط يأسها، لا تعرف ديانا ما تفعله حتى تُداعب السوار الذي أهداها إياه لالو، وهو هدية سحرية تتيح لها السفر عبر عوالم وأزمنة موازية بحثًا عن أحلامها وحبها المفقود.



الساحة الكبرى (Piazza Grande)

Les Yeux Verts (العيون الخضراء) – فيلم الافتتاح

إخراج: فاني لياتار، جيريمي تروي

بطولة: دواء بوطربوش مزاوكي، سيد العلمي، أنا ماريا فارتولوميي، أركادي راديف، عمر الجباعي

فرنسا، بلجيكا، السويد – 85 دقيقة

القصة: شايا، 11 عامًا، تعيش مع عائلتها في منطقة لاند على ساحل المحيط. وحين تعلم العائلة بقرار إخلائها من منزلها، يغرق شقيقها الأكبر نور في نوم عميق وغامض. تفعل شايا كل ما بوسعها لإيقاظه، حتى أنها تغوص في أحلامه بحثًا عنه.

العرض: 05.08.2025، الساعة 21.30 – الساحة الكبرى / عرض رسمي



Down the Arm of God

إخراج: بيتر برونر

بطولة: كاليب لاندري جونز، إنديا ماري كروس، نيك ستال، مينا سوفاري، جون ب.و. جونز

فرنسا، الولايات المتحدة – 106 دقائق

القصة: مستوحى من أحداث حقيقية، يتتبع الفيلم راعي كنيسة شابًا خلال شتاء قاسٍ في بلدة صغيرة بولاية تكساس، حيث تصطدم مهمته في مساعدة المشردين بمقاومة من أبناء كنيسته، ما يكشف عن تحيزات عميقة الجذور وإخفاقات بنيوية في النظام. الفيلم من إنتاج لوك بيسون.

العرض: 12.08.2025، الساعة 21.30 – الساحة الكبرى / عرض رسمي



Il Cileno (التشيلي)

إخراج: سيرجيو كاسترو-سان مارتين

بطولة: كاميلو أرانسيبيا، سارة سيرايوكو، أندرو بارغستد، غايتانو برونو، لورنزو ريكلمي

إيطاليا، تشيلي، سويسرا – 99 دقيقة

القصة: عام 1976، يفرّ الاشتراكي الشاب ألدو مارين من تشيلي برفقة صديقه المقرب الشابا، ليجد ملجأ في تورينو بإيطاليا، حيث يلتقي لوتشيانا، طبيبة تجري عمليات إجهاض سرية. وبعد أن يفقد إيمانه بالنضال الثوري، يحاول ألدو بناء حياة جديدة لنفسه، لكنه يملك موهبة خاصة تكون أيضًا لعنته: معرفته بصناعة القنابل. تتشابك مصائر ألدو ولوتشيانا أكثر فأكثر خلال ما سيُعرف لاحقًا بأشد خريف اضطرابًا شهدته إيطاليا في مواجهة الإرهاب، بينما تتعرض الصداقات القديمة والعلاقات الجديدة لاختبارات قاسية.

العرض: 13.08.2025، الساعة 21.30 – الساحة الكبرى / عرض رسمي



سينمائيو الحاضر (Cineasti del Presente)

Demony (الشياطين)

إخراج: ناتالكا فوروجبيت

بطولة: روسلانا بيسانكا، أليكسي ميتين، تاتيانا ستيبانوفا، روسلان غارماش، ميكولا بونومارينكو

أوكرانيا، بولندا – 110 دقائق

القصة: في تسعينيات القرن الماضي، يتوه سلافيك، وهو مشرد روسي غامض الماضي يدّعي أنه كاتب، في قرية نائية بوسط أوكرانيا. تستقبله نينا، امرأة قوية ومستقلة أكبر منه سنًا، في منزلها. وفي البداية، يبدو ارتباطهما الغريب أشبه بقصة حب غير محتملة، لكن العلاقة سرعان ما تتحول من الحب إلى الخيانة، بينما تبدأ القرية بكشف قوانينها الخفية، في مكان قد تعيش فيه ساحرة في المنزل المجاور وقد يتحدث فيه الموتى أحيانًا مع الأحياء.



Morgen vor langer Zeit (غدًا منذ زمن بعيد)

إخراج: لويزه دونشن

بطولة: غيرتي دراسل، مانويلا بيدرمان، بولا فريدريش، كليمنس بوبكه، نيله كريستوف، أوفه بروس، يان كامبمان، بيتر شنايدر

ألمانيا – 93 دقيقة

القصة: في خضم إعادة توحيد ألمانيا عام 1990، تفقد باتي، البالغة من العمر خمسين عامًا، وظيفتها ثم صديقتها يلينا. في بلدة صغيرة بألمانيا الشرقية، تجمع الأغراض المهملة وتتعرف على فرانتس الأصغر منها سنًا. وحين تمتلئ شقتها بالأغراض حتى لا تعود قادرة على دخولها، تنطلق في رحلة عبر غابة ملونة، رحلة عبر المشهد والتاريخ تحمل معها أكثر من مجرد أغراضها.

