هند الفهاد عضوا بلجنة تحكيم مهرجان الدار البيضاء السينمائي للفيلم العربي

تواصل السينما السعودية حضورها اللافت في المحافل العربية، بعد اختيار المخرجة السعودية هند الفهاد عضوًا في لجنة تحكيم مهرجان الدار البيضاء السينمائي للفيلم العربي، الذي تُقام دورته الحالية خلال الفترة من 17 إلى 24 يوليو.

وأعلن مهرجان الدار البيضاء في دورته السابعة، عن اختيار المخرج الكبير رشيد مشهراوي، رئيس لجنة التحكيم للأفلام الطويلة.

ومن المقرر ان يشارك في لجنة التحكيم الفنان محمد فراج، على ان يقام المهرجان في الفترة ما بين 17 الي 24 من الشهر الجاري.



قصف منزل رشيد مشهراوي:

نشر المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يعلن عن تعرض منزله وأسرته في غزة لقصف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مشهراوي: تم الليلة قصف بيتنا في غزة، بيت الطفولة والذكريات، لحسن الحظ أن العائلة كلها كانت قد نزحت بالأمس، في الصورة الأولى في بيتنا أرقص في عرس عمي الوحيد الذي استشهد في بداية الحرب، وفي الثانية أختي تقف أمام بيتها المدمّر، نحن أحياء وباقون، وللحلم بقية.