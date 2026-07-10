أسرة وحيد سيف تستقبل العزاء في ابنته .. غدًا

تستقبل أسرة الفنان وحيد سيف العزاء، في ابنته إيمان ، غدا، السبت بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

كشف الفنان أشرف وحيد سيف عن موعد ومكان جنازة وعزاء شقيقته إيمان، التي رحلت عن عالمنا بعد معاناة مع أزمة صحية، قضت خلالها 73 يومًا في غيبوبة كاملة.

وكتب أشرف سيف عبر حسابه على فيسبوك: «ستكون صلاة الجنازة على جثمانها الطاهر، بإذن الله، اليوم الخميس بعد صلاة الظهر في مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر، والدفن بمدافن الأسرة بطريق الواحات بجوار مساكن عثمان بعد جامعة MSA».



وأضاف: «العزاء سيكون يوم السبت المقبل 11 يوليو بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.. أسألكم الدعاء والفاتحة».