إمام مسجد عمرو بن العاص: الرفق أساس بناء الإنسان والأوطان ومنهج أصيل في الإسلام

أكد الشيخ أحمد مسعود، إمام مسجد سيدنا عمرو بن العاص، أن الرفق يمثل أحد أهم المبادئ التي قامت عليها الشريعة الإسلامية، موضحًا أن الإسلام جاء بالتيسير ورفع الحرج عن الناس، مستشهدًا بقول الله تعالى: "يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر"، وقول النبي ﷺ: "إن الدين يسر".

وأشار “مسعود” خلال برنامج صباح الخير يا مصر، إلى أن غياب الرفق في التعاملات أدى إلى انتشار مظاهر الغلظة والتشدد والتنفير، سواء في الدعوة أو في العلاقات بين الناس، مؤكدًا أن النبي ﷺ قدم نموذجًا فريدًا في الرحمة واللين مع الجميع، حتى مع أصحاب الذنوب والمخالفين، إذ كان يدعو إلى الإصلاح دون تجريح أو قسوة.

وأوضح إمام مسجد عمرو بن العاص أن رحمة الرسول ﷺ لم تقتصر على الإنسان، بل امتدت إلى الحيوان والجماد، مستشهدًا بمواقف النبي مع الجمل الذي اشتكى إليه سوء معاملة صاحبه، ووصيته بالإحسان إلى الحيوانات، إضافة إلى قصة حنين جذع النخلة إليه واحتضانه له، في صورة تجسد أسمى معاني الرحمة والرفق.

وشدد الشيخ أحمد مسعود على أن بناء الأوطان لا يتحقق بالحجارة وحدها، وإنما يبدأ ببناء الإنسان وغرس قيم الرحمة والرفق في القلوب، مؤكدًا أن هذه القيم هي الأساس في استقرار المجتمعات وترسيخ التماسك بين أفرادها.