قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إسرائيل تعتقل رئيس بلدية وتقتحم بلدات شرق بيت لحم.. ومستوطنون يصعدون اعتداءاتهم بنابلس
محافظ الجيزة: رفع 55 ألف حالة إشغال من الشوارع والميادين خلال 4 أشهر
مسؤول إسباني: الآثار الناجمة عن حريق الغابات بإقليم الأندلس كارثية
استقبال جماهيري حاشد.. بعثة منتخب مصر تصل إلى مقر إقامتها بمدينة العلمين
رامي رضوان: استقبال بعثة منتخب مصر عكس تقدير الوطن لإنجاز أبنائه
الصحة: الربط مع برامج الحماية الاجتماعية لتسهيل تسجيل المستحقين في التأمين الصحي الشامل
تركيا تقرر بيع منظومات صواريخ الدفاع الجوي "إس-400" وروسيا ترفض التعليق
الكرملين: كييف لا تبدي استعدادا للتسوية السلمية.. وروسيا تواصل توسيع المنطقة الأمنية
الأزهر العالمي للفتوى: المراهنات على نتائج المباريات عين القمار المحرم
عيار 21 بـ 5850 جنيها.. مفاجأة سارة للمواطنين بشأن أسعار الذهب
الحذاء الذهبي يشتعل.. تعرف على ترتيب هدافي كأس العالم 2026
في إحتفالات منتخب مصر.. مصطفي زيكو يرفع علم فلسطين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عالم أزهري يحسم الجدل حول تعدد الزوجات: الإسلام لم يشرّعه بل قنّنه ووضع له ضوابط صارمة

تعدد الزوجات
تعدد الزوجات
رحمة سمير
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

جدد الشيخ مصطفى شلبي الأزهري، أحد علماء الأزهر الشريف، التأكيد على حقيقة موقف الإسلام من تعدد الزوجات، موضحًا أن الشريعة الإسلامية لم تستحدث هذا النظام، وإنما جاءت لتنظيمه ووضع ضوابط واضحة له، بعد أن كان معمولًا به دون قيود في الحضارات والديانات السابقة.

الإسلام قنن تعدد الزوجات ولم يبتدعه

أكد الشيخ مصطفى شلبي، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام" مع الإعلامي مصعب العباسي، أن الرجل قبل الإسلام كان يستطيع الزواج بعدد غير محدد من النساء، مشيرًا إلى أن الإسلام جاء ليضع حدًا لهذه الممارسة، ويقصر التعدد على أربع زوجات فقط وفق شروط وضوابط شرعية.

حكم تعدد الزوجات

التعدد كان موجودًا قبل الإسلام

وأوضح أن تعدد الزوجات لم يكن أمرًا مستحدثًا في الإسلام، بل كان معمولًا به في العديد من الديانات والحضارات القديمة دون تنظيم أو تحديد لعدد الزوجات، حتى جاءت الشريعة الإسلامية لتنظم هذا الأمر بما يحقق العدل ويحفظ الحقوق.

حقيقة تفسير آية "مثنى وثلاث ورباع"

وتطرق أحد علماء الأزهر الشريف إلى بعض التفسيرات التي ذهبت إلى أن قوله تعالى: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ يجيز الزواج بتسع زوجات باعتبار أن الواو للجمع، مؤكدًا أن هذا الفهم غير صحيح ولا يتفق مع ما استقر عليه جمهور العلماء.

الحكمة من تعدد الزوجات للرجل

النبي ﷺ حدد الحد الأقصى بأربع زوجات

وأشار الشيخ مصطفى شلبي إلى أن النبي محمد ﷺ أمر من كان متزوجًا بأكثر من أربع زوجات عند دخوله الإسلام بأن يُبقي على أربع فقط ويفارق باقي الزوجات، وهو ما يؤكد أن الحد الأقصى الذي أقرته الشريعة الإسلامية هو أربع زوجات.

أسباب تعدد الزوجات

يعد موضوع تعدد الزوجات من أكثر القضايا التي تثار حولها النقاشات بين الحين والآخر، ويؤكد علماء الأزهر أن الإسلام لم يأتِ بإباحة التعدد على إطلاقه، وإنما نظمه ووضع له ضوابط وشروطًا، أبرزها القدرة على تحقيق العدل بين الزوجات، استنادًا إلى نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية.

عالم أزهري الزوجات ضوابط صارمة الإسلام الأزهر الشريف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني أبو ريدة

رخصة الزمالك وتهديد بالانسحاب.. كواليس بيان أبوريدة واقتراب مشاركة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

منتخب مصر

موعد وصول بعثة منتخب مصر بعد انتهاء المشاركة في كأس العالم

مجدي الجلاد ولميس الحديدي

«مراتي سابت البيت».. مجدي الجلاد يمازح لميس الحديدي بعد ترند الخطوبة

سعر الدولار

أعلى سعر دولار بعد قرار الفائدة الآن

الذهب

اللي معاه فلوس يشتري ذهب.. الشعبة تعلن مفاجأة قبل نهاية العام

الذهب

الجرام بـ 5006 جنيهات.. سعر الذهب عيار 18 الآن في مصر

ياسين بونو

ياسين بونو: الأرجنتين تلعب بالقلب وميسي يقدم نسخة استثنائية

المنتخب الوطني

وجبات خاصة وملابس مريحة.. كواليس رحلة المنتخب على طائرة مصر للطيران

ترشيحاتنا

منشآت عسكرية

روسيا: 7 ضربات تستهدف منشآت عسكرية أوكرانية خلال أسبوع وإسقاط نحو 5 آلاف مسيرة

مفتي القدس

اعتقال خطيب مفتي الديار المقدسة الشيخ محمد حسين

رئيس وزراء إسبانيا

رئيس وزراء إسبانيا: تم حشد جميع الموارد المادية والبشرية لإخماد حريق الغابات

بالصور

تتحدى بورش.. سيارة خارقة جديدة بقوة 1000 حصان تثير ضجة

Ruf CTR3
Ruf CTR3
Ruf CTR3

نصف مليون سيارة كيا مهددة بالحريق.. ونصائح بركنها خارج المنازل

كيا
كيا
كيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد