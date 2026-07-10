الأهلي يحسم صفقة بيتر كوركيس.. رئيس دهوك العراقي يعلن الاتفاق رسميا

كشف عبد الله جلال، رئيس نادي دهوك العراقي، عن موافقة ناديه على انتقال اللاعب بيتر كوركيس إلى صفوف الأهلي، مؤكدًا انتهاء المفاوضات بين جميع الأطراف بنجاح بعد الاتفاق على كافة تفاصيل الصفقة.

وقال رئيس نادي دهوك، في تصريحات صحفية، إن المفاوضات بين الأهلي واللاعب انتهت بشكل إيجابي، وتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن جميع بنود التعاقد.

وأضاف: "وافقنا على انتقال بيتر كوركيس إلى الأهلي، إيمانًا منّا بأهمية منح اللاعب فرصة الاحتراف وخوض تجربة جديدة في مسيرته".

وأوضح عبد الله جلال أن إدارة دهوك لم تقف في طريق اللاعب، وفضّلت الاستجابة لرغبته في خوض تحدٍ جديد، متمنيًا له التوفيق في مشواره المقبل مع القلعة الحمراء.

وبانتظار الإعلان الرسمي من الأهلي، بات بيتر كوركيس قريبًا من ارتداء القميص الأحمر، بعد اكتمال الاتفاق مع ناديه العراقي، في صفقة تستهدف تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.