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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: إنشاء صندوقين بجهاز مستقبل مصر تدشين لمرحلة جديدة هدفها تعظيم الأصول وتحقيق العدالة الاجتماعية

حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ
حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ
فريدة محمد
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قال النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، إن جهاز مستقبل مصر يمثل ركيزة استراتيجية وقيمة مضافة فائقة الأهمية للدولة المصرية لما له من دور محوري في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

وأوضح الجندي في بيان له اليوم، أن تحويل الجهاز إلى هيئة اقتصادية تتبع رئيس الجمهورية مباشرة يسهم في تسريع وتيرة الإنجاز، ومنح المشروع مرونة أكبر للتحرك كقاطرة للتنمية الشاملة، ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية من خلال مشروعات إنتاجية عملاقة على أرض الواقع.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن تدشين صندوق مستقبل مصر للثروة السيادية تحت مسمى أهرامات النيل، يمثل خطوة تاريخية لإعادة رسم خريطة الاستثمارات الوطنية، مشيرًا إلى أن هذا الصندوق، بما يتمتع به من استقلال مالي وإداري، سيكون بمثابة المغناطيس الجاذب للاستثمارات الأجنبية والمحلية، حيث يستهدف بالأساس تعظيم العائد من أصول الدولة غير المستغلة، وضخها في شراكات استثمارية كبرى ترفع من معدلات النمو وتنعش الناتج المحلي الإجمالي.

الصندوق الخدمي يجسد المفهوم الحقيقي للعدالة الاجتماعية 


ووصف الجندي إنشاء صندوق الإنفاق الاجتماعي والذي يحمل اسم داعم، واصفاً بأنه صمام الأمان للمواطن المصري في ظل خطط الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن هذا الصندوق الخدمي يجسد المفهوم الحقيقي للعدالة الاجتماعية، حيث سيعمل كظهير قوي لمعاونة الدولة في تمويل برامج التكافل والحماية الاجتماعية، فضلاً عن إقامة مشروعات خدمية وتنموية مباشرة في القرى والأماكن الأكثر احتياجاً، مما يضمن وصول ثمار التنمية إلى مستحقيها.

وشدد على أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة ملموسة في الأداء الاقتصادي للجهاز، بما ينعكس إيجابًا على استقرار الأسواق وتوفير فرص العمل للشباب، ويدفع بالاقتصاد المصري نحو مسار أكثر قوة واستقرارًا.

حازم الجندي مجلس الشيوخ الأمن الغذائي مستقبل مصر الشيوخ

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