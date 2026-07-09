مصطفى بكري: مشروع مستقبل مصر ركيزة للأمن القومي ورؤية متكاملة لتحقيق الأمن الغذائي

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن مشروع «مستقبل مصر» يمثل جزءًا أساسيًا من منظومة الأمن القومي المصري، في ظل التحديات العالمية المتزايدة المتعلقة بالغذاء والمياه والطاقة.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن الحروب في الوقت الراهن لم تعد تقتصر على السلاح، بل أصبحت تدور أيضًا حول رغيف الخبز، ونقطة المياه، وتأمين الغذاء ومصادر الطاقة، مشيرًا إلى أن جهاز «مستقبل مصر للتنمية المستدامة» يأتي في إطار تعزيز قدرة الدولة على مواجهة هذه التحديات.

وتابع أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن أخطر معركة تواجه الدول هي «معركة البقاء»، مؤكدا أن الدولة عملت خلال السنوات الماضية على تحويل مساحات من الصحراء إلى أراضٍ منتجة، بهدف تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الخارج في توفير احتياجات المصريين من الغذاء.

رؤية تنموية متكاملة

وأشار إلى أن مشروع «مستقبل مصر» لم يعد مجرد مشروع زراعي، بل أصبح رؤية تنموية متكاملة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن القومي للدولة.