هيئة الاستثمار تكرم الدكتورة داليا الهواري تقديرا لمسيرتها المهنية.. صور

كرم الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الدكتورة داليا الهواري، بمناسبة انتهاء فترة عملها كنائب للرئيس التنفيذي للهيئة، خلال احتفالية أقامتها الهيئة بحضور قيادات الهيئة والعاملين بها.

وشغلت الدكتورة داليا الهواري، منصب نائب الرئيس التنفيذي للهيئة لشؤون التطوير المؤسسي والبحوث والأداء الاقتصادي منذ عام 2023.

وأعرب الدكتور محمد عوض، رئيس هيئة الاستثمار عن خالص التقدير للدكتورة داليا الهواري لما بذلته من جهد خلال فترة عملها بالهيئة، وما ساهمت به مع فريق العمل فى تحسين بيئة الأعمال والاستثمار، متمنياً لها النجاح فى خطواتها المهنية المُقبلة.

وأكد الدكتور محمد عوض حرص الهيئة على تقدير النماذج المهنية المتميزة التي أسهمت بخبراتها وجهودها في تحقيق أهداف الهيئة، وعلى رأسهم دكتورة داليا الهواري، التي بذلت جهد ملحوظ في دعم منظومة العمل وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي داخل الهيئة.

وفي ختام الاحتفالية، سلم الدكتور محمد عوض درع الهيئة إلى الدكتورة داليا الهواري، تقديراً لعطائها وإسهاماتها المهنية، كما قدمت اللجنة النقابية للعاملين شهادة تقدير وهدية تذكارية تكريماً لمسيرة الدكتورة داليا الهواري المهنية الحافلة.

من جانبها تقدمت الدكتورة داليا الهواري بالشكر لقيادة الهيئة والعاملين بها على مشاعرهم الطيبة، وجهودهم المتواصلة في إعلاء مكانة الهيئة كجهة حكومية رائدة استطاعت حصد العديد من شهادات وجوائز التميز المحلية والعالمية، متمنية للجميع استمرار التوفيق والنجاح.

خبرة 30 عاما

وتتمتع الدكتورة داليا الهواري بخبرة 30 عاماً في مجال السياسات الاقتصادية، خاصةً قضايا إصلاح السياسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتشمل هذه القضايا التمويل المستدام، وتمويل المناخ، والتنمية المستدامة، وتنمية القطاع المالي، والوصول للتمويل، والإصلاح التنظيمي، والتمويل الإسلامي.

وشغلت الدكتورة داليا الهواري مناصب استشارية لوزراء الاستثمار، والتجارة والصناعة، والتخطيط، كما عملت كخبيرة اقتصادية بمكتب رئيس مجلس الوزراء، ومستشارة لعدد من المنظمات الدولية منها البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وتحمل الهواري الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة جورج واشنطن، وبكالوريوس وماجستير في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.