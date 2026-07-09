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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

هيئة الاستثمار: الوساطة أصبحت طريقة فعالة في تسوية المنازعات التجارية

الدكتورة إيمان منصور، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار خلال الفعاليات
الدكتورة إيمان منصور، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار خلال الفعاليات
علياء فوزى

في إطار توجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحرص الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على دعم نشر ثقافة الوساطة والآليات البديلة لتسوية المنازعات، شاركت الدكتورة إيمان منصور، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، في فعاليات المحاضرة الثالثة من سلسلة محاضرات "MediMonday"، التي ينظمها المركز الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بالقاهرة (CRCICA)، تحت عنوان "قصص من الواقع: الدروس المستفادة في الوساطة"، بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الوساطة والتحكيم. وأدارت الجلسة الأستاذة فاطمة إبراهيم، مستشار الوساطة الدولية، حيث تناولت أحدث الممارسات الدولية في مجال الوساطة، واستعرضت تجارب عملية أكدت دورها في تعزيز كفاءة منظومة العدالة البديلة ودعم مناخ الاستثمار.

تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب

وأكدت الدكتورة إيمان منصور أن توفير بيئة استثمارية جاذبة لا يقتصر على تطوير التشريعات أو تيسير الإجراءات، وإنما يمتد أيضًا إلى وجود منظومة فعّالة وعصرية لتسوية المنازعات، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ويضمن سرعة الفصل في النزاعات بطرق ودية تحقق مصالح جميع الأطراف.

وأوضحت أن الوساطة أصبحت تمثل أحد أهم الآليات البديلة لتسوية المنازعات التجارية والاستثمارية، لما تتميز به من المرونة والسرعة وانخفاض التكلفة، فضلًا عن قدرتها على الحفاظ على العلاقات التجارية بين المستثمرين والشركاء، وهو ما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار واستدامة المشروعات.

واستعرضت الدكتورة إيمان منصور، خلال المحاضرة، عددًا من التجارب العملية وقصص النجاح المستمدة من واقع العمل في مجال تسوية المنازعات الاستثمارية، والدروس المستفادة منها، والتي أكدت أهمية الحوار البنّاء والتفاوض والوساطة في الوصول إلى حلول تحقق التوازن بين حقوق الأطراف المختلفة، وتدعم استقرار مناخ الاستثمار.

هيئة الاستثمار تسوية المنازعات المستثمرين العامة للاستثمار العلاقات التجارية

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