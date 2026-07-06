هيئة الاستثمار: مصر الأولى أفريقيًا في جذب الاستثمار الأجنبي وتسعى لتعزيز الشراكة مع بلجيكا

أكدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن مصر تواصل تعزيز مكانتها كإحدى أهم وجهات الاستثمار في المنطقة، مستندة إلى موقعها الاستراتيجي، وتطور بنيتها التحتية، واتساع سوقها المحلية، بما يعزز قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور محمد عوض، خلال مشاركته في ملتقى الأعمال المصري البلجيكي، إن مصر احتلت المركز الأول إفريقيًا والثاني عربيًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2024، مؤكدًا استعداد الهيئة لتحويل اهتمام الشركات البلجيكية إلى مشروعات واستثمارات فعلية، مع التركيز على قطاعات الطاقة الخضراء، الخدمات اللوجستية، الصناعة، التكنولوجيا، والرعاية الصحية.

وأشار إلى أن الموقع الجغرافي المتميز، إلى جانب شبكة الموانئ والمطارات وقناة السويس، يمنح المستثمرين منفذًا إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.

وأضاف أن الهيئة العامة للاستثمار تتبنى نهجًا استباقيًا لدعم المستثمرين من خلال تيسير الإجراءات، وتقديم الخدمات عبر منظومة الشباك الواحد، والتوسع في التحول الرقمي، فضلًا عن إتاحة أكثر من 1300 فرصة استثمارية عبر خريطة الاستثمار الرقمية في مختلف القطاعات والمحافظات.

واستعرض عوض القطاعات ذات الأولوية للتعاون بين مصر وبلجيكا، وفي مقدمتها الطاقة الخضراء، والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، والصناعات المتقدمة، والصناعات الدوائية، والزراعة المستدامة، وتكنولوجيا إدارة المياه، والخدمات الرقمية، والرعاية الصحية، والاقتصاد الدائري، مؤكدًا استعداد الهيئة لتنظيم لقاءات متخصصة مع الشركات البلجيكية وتحويل الاهتمام القائم إلى شراكات ومشروعات استثمارية تدعم توسع الاستثمارات البلجيكية في السوق المصرية.