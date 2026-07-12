طريقة عمل سردين بانية في الفرن.. بأسهل الخطوات

سردين بانية في الفرن من الأطباق اللذيذة و الشهية التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بمذاق لا يقاوم وبأسهل الخطوات.

قدم الشيف هشام السيد على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل سردين بانية في الفرن، فيما يلي…..

مقادير سردين بانية في الفرن



● سمك سردين فيليه

● ثوم مفروم

● ملح وفلفل

● كمون

● كزبرة جافة

● كركم

● بابريكا

● بهارات

● عصير ليمون

● بقسماط

● زيت

طريقة تحضير سردين بانية في الفرن



تخلط جميع مكونات التتبيلة

يتبل السمك بالتتبيلة

يغمر السمك في البقسماط

يرص في قالب بايركس ثم يرش بالزيت

يسوى في الفرن حتى يصبح ذهبي اللون