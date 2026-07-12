طريقة عمل فاهيتا السمك.. وصفة سهلة في أقل من 30 دقيقة



تعد فاهيتا السمك من الوصفات السريعة التي تجمع بين المذاق الشهي والقيمة الغذائية العالية، إذ تعتمد على شرائح السمك المتبلة مع الخضروات الملونة والتوابل، ويمكن تقديمها مع خبز التورتيلا أو الأرز الأبيض لتصبح وجبة متكاملة تناسب الغداء أو العشاء.

المكونات



500 جرام فيليه سمك مقطع شرائح.

بصلة كبيرة مقطعة شرائح.

ثمرة فلفل أخضر مقطعة شرائح.

ثمرة فلفل ألوان مقطعة شرائح.

2 فص ثوم مفروم.

2 ملعقة كبيرة زيت.

عصير ليمونة.

للتتبيلة

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة بابريكا.

نصف ملعقة صغيرة كركم (اختياري).

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملح حسب الرغبة.

رشة شطة (اختياري).



طريقة التحضير



اخلطي شرائح السمك مع عصير الليمون والكمون والبابريكا والكركم والفلفل الأسود والملح، واتركيها لمدة 15 إلى 20 دقيقة حتى تتشرب التتبيلة.

سخني الزيت في مقلاة على نار متوسطة إلى عالية، ثم أضيفي شرائح البصل والفلفل وقلبيها لمدة 4 إلى 5 دقائق حتى تذبل قليلًا مع احتفاظها بقرمشتها.

أضيفي الثوم المفروم وقلبيه لمدة 30 ثانية.

ضعي شرائح السمك المتبلة فوق الخضروات، وقلبيها برفق لمدة 5 إلى 7 دقائق حتى تنضج دون أن تتفتت.

اعصري القليل من عصير الليمون قبل رفعها من النار، ثم قدمي فاهيتا السمك ساخنة.

طريقة التقديم

تقدم فاهيتا السمك مع خبز التورتيلا، أو الأرز الأبيض، أو البطاطس المحمرة، ويمكن إضافة سلطة خضراء أو سلطة زبادي للحصول على وجبة متوازنة وغنية بالعناصر الغذائية.