طريقة عمل حواوشى إسكندراني بخبز الحبوب الكاملة

حواوشى إسكندراني بخبز الحبوب الكاملة من الأطباق الصحية و اللذيذة التي يمكنك تطبيقها في المنزل على طريقة الشيف ساندرا مكاري مقدمة برنامج “بالهنا والشفا” على قناة “سي بي سي سفرة”.

مقادير حواوشى إسكندراني بخبز الحبوب الكاملة



● 2 كوب دقيق حبوب قمح كامل

● نصف ملعقة صغيرة باكينج باودر

● نصف ملعقة صغيرة ملح

● 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

● ماء دافئ حسب الحاجة

للحشوة:

● نصف كيلو لحمة مفروم

● بصل

● فلفل أحمر حار

● فلفل أخضر رومي

● طماطم بدون القلب

● ثوم مفروم

● بقدونس مفروم

● نعناع مفروم

● سماق

● ملح و فلفل

● كبابه صيني

● بهارات لحم



طريقة تحضير حواوشي إسكندراني بخبز الحبوب الكاملة



يخلط الزيت جيدا مع المكونات الجافة ثم يضاف كوب ماء دافئ ونقلب حتى يتجانس القوام ويتشكل عجين

يترك العجين ليرتاح

تشكل على شكل دوائر

توضع طبقة من الرغيف ثم تضاف الحشوة ثم توضع طبقة أخرى من الرغيف ويغلق من جميع الجهات

يدهن الوجه بالقليل من زيت الزيتون

يسوى في الفرن حتى تمام الطهي ونقدم