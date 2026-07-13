بعد تفريغه من المركبات والحواجز.. محافظ أسوان يتابع انتظام الحركة بشارع صلاح الدين

قام المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بالمتابعة الميدانية لشارع صلاح الدين "الشارع الجديد"؛ لمتابعة نتائج تنفيذ إجراءات تفريغه من المركبات والحواجز والاستاندات، موجهًا بضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات المنظمة للحركة المرورية، والحفاظ على المظهر الحضاري، وتحقيق السيولة المرورية بما يخدم المواطنين.

متابعة ميدانية للالتزام بخطوط التنظيم

وخلال الجولة، شدد المحافظ على ضرورة التزام أصحاب المحلات التجارية بخطوط التنظيم، وعدم التعدي على حرم الطريق، بما يسهم في تحقيق الاستفادة الكاملة من أعمال تطوير وتوسعة الشارع، خاصة أنه يعد أحد أهم المحاور الحيوية التي تربط بين كورنيش النيل ووسط وشرق وغرب المدينة، ويستخدم بشكل رئيسي في حركة سيارات الإسعاف والحماية المدنية، الأمر الذي يتطلب الحفاظ على انسيابية الحركة به على مدار الساعة.

كما وجه المهندس عمرو لاشين بالبدء في تنفيذ أعمال دهانات البلدورات، وتكثيف جهود النظافة العامة بطول الشارع وعلى جانبي الطريق، لإضفاء مظهر جمالي أمام المواطنين والأفواج السياحية الزائرة لعروس المشاتي.

حملات توعوية وتطبيق القانون

وكان محافظ أسوان قد وجه إدارة المرور بتنفيذ حملة توعوية موسعة لإرشاد قائدي المركبات بعدم الانتظار على جانبي الشارع، في المسافة الممتدة من تقاطع كورنيش النيل حتى الشارع المقابل لعمارات القطبية ومكتب بريد القسارية، مع تعريف المواطنين بأهمية هذه الإجراءات في القضاء على التكدسات وتحقيق السيولة المرورية.

وبالتوازي مع ذلك، طبقت إدارة المرور الإجراءات القانونية على المخالفين من خلال وضع الكلبشات على السيارات المخالفة، وتحرير الغرامات المقررة، مع التشديد على أصحاب المحلات التجارية بعدم وضع الحواجز أو الإشغالات أمام واجهات المحلات، والتأكيد على تطبيق الغرامات المالية في حالة المخالفة.

التيسير على المواطنين ودعم الأنشطة التجارية

ووجه المهندس عمرو لاشين بإتاحة الفرصة أمام سيارات النقل والمركبات للوقوف لفترات مؤقتة لتفريغ وتحميل البضائع الخاصة بالمحلات التجارية، وفق الضوابط المنظمة، ودون التأثير على السيولة المرورية، مع توفير أقصى درجات التيسير للحالات المرضية وكبار السن، بما يضمن وصولهم إلى العيادات والمراكز الطبية بسهولة، تحقيقًا للتوازن بين الحفاظ على انسيابية الحركة المرورية، وتلبية احتياجات المواطنين والأنشطة التجارية والخدمية.

توفير بدائل مناسبة للانتظار

وفي إطار التيسير على المواطنين، وجه المحافظ بإتاحة ساحات انتظار بديلة بالمنطقة المحيطة بمسجد الطابية من الجهات الأربع، مع تكليف الوحدة المحلية بالإشراف الكامل عليها، وتحديد رسوم رمزية قدرها 5 جنيهات للساعة الواحدة، على أن يتم تطبيق نفس القيمة لفترة زمنية مفتوحة للمترددين على العيادات الطبية، ومعامل الأشعة والتحاليل، ومرافقي المرضى، وذلك عند تقديم روشتة الطبيب المعالج، بما يخفف الأعباء عن المواطنين.

واختتم المهندس عمرو لاشين الجولة بتوجيه الشكر للمواطنين على استجابتهم وتفاعلهم الإيجابي مع هذه الإجراءات، مؤكدًا أن الهدف منها هو توفير بيئة حضارية وآمنة، والقضاء على الاختناقات المرورية، وتحقيق الانسيابية داخل هذا الشارع التجاري والخدمي الحيوي، بما يسهم في دعم جهود التطوير والتجميل، والحفاظ على المظهر الحضاري لشوارع مدينة أسوان.

وتواصل محافظة أسوان تنفيذ إجراءات تنظيم الحركة بشارع صلاح الدين، مع التأكيد على الالتزام بخطوط التنظيم، ومنع الإشغالات والانتظار المخالف، وتوفير ساحات انتظار بديلة برسوم رمزية، بما يحقق السيولة المرورية، ويحافظ على سلامة المواطنين، ويدعم استكمال أعمال التطوير والتجميل بزهرة الجنوب.