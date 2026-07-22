مبعوثة الأمم المتحدة: المفوضية الأوروبية ستدعم كل الجهود لحل القضية القبرصية

التقت المبعوثة الشخصية للأمين العام للأمم المتحدة في قبرص، ماريا أنجيلا هولجوين، برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بروكسل، اليوم الأربعاء.

والتقت هولجوين أيضًا برافاييل فيتو الذي يشغل منصب مبعوث الاتحاد الأوروبي الجديد في قبرص ونائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية.

وقال مصدر مطلع على المناقشات، لصحيفة (سايبرس ميل) القبرصية، إن الاجتماعات جرت في جو إيجابي بمقر المفوضية الأوروبية، حيث أعرب الطرفان عن حماسهما بشأن التعاون المستقبلي.

وأشار المصدر إلى أن هولجوين وفيتو اتفقا على البقاء على اتصال مباشر، وشددا على أهمية الحفاظ على التنسيق الوثيق بين الأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية.

وأضاف المصدر أنه من المتوقع حدوث المزيد من التطورات بعد زيارة أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش المقررة إلى قبرص نهاية يوليو الجاري.

وعقب الاجتماع، كتبت فون دير لاين في منشور عبر منصة (إكس)، إنها سعيدة بلقاء هولجوين، معربةً عن ترحيبها بمشاركتها النشطة، إلى جانب جوتيريش، لحل القضية القبرصية في إطار الأمم المتحدة وبما يتماشى مع مبادئ الاتحاد الأوروبي وقيمه وتشريعاته.

وأضافت أن المفوضية الأوروبية ستدعم هذا الجهد بكل ما لديها من مساعدة وأدوات، مشيرةً إلى أن رافاييل فيتو، يتواصل مع جميع الأطراف الرئيسية المعنية.

ومن المتوقع أن تلتقي هولجوين غدًا الخميس بالمستشارة الدبلوماسية لرئيس المجلس الأوروبي، آنا-ماريا بورا.

ولم يُعلن بعد عن برنامج اجتماعات هولجوين الكامل مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي قبل مغادرتها إلى أنقرة بعد غد الجمعة.