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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس الوزراء الأيرلندي يزور كييف لتأكيد دعم أوكرانيا

رئيس الوزراء الأيرلندي يزور كييف لتأكيد دعم أوكرانيا
رئيس الوزراء الأيرلندي يزور كييف لتأكيد دعم أوكرانيا
أ ش أ

وصل رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن إلى كييف، اليوم الخميس، لإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مستغلا زيارته الأولى منذ تولت أيرلندا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي لتأكيد الدعم لكييف.

ومن المتوقع أن يلتقي مارتن بزيلينسكي وكذلك رئيس الوزراء سيرهي كورستسكي ورئيس البرلمان الأوكراني روسلان ستيفانتشوك، وفقا لصحيفة "كييف بوست".

وتأتي الزيارة في وقت تضع فيه أيرلندا أوكرانيا في مركز رئاستها للاتحاد الأوروبي لمادة ستة أشهر، والتي بدأت في الأول من يوليو.

ومن المقرر أيضا أن يزور مارتن الأحياء في كييف التي تضررت في الهجمات الروسية الأخيرة، ويلتقي المنظمات الدولية والإنسانية التي تقدم المساعدات الممولة من أيرلندا للمدنيين.

وقال مارتن قبل الجولة: "أزور أوكرانيا للتأكيد على التضامن الراسخ للاتحاد الأوروبي وأيرلندا مع الحكومة الأوكرانية وشعب أوكرانيا".

وأشاد بصمود أوكرانيا بعد أكثر من أربع سنوات من الحرب الشاملة التي تشنها روسيا، قائلا إن البلاد تواصل إظهار "شجاعة ملحوظة" على الرغم من الهجمات الروسية المكثفة في كييف وأماكن أخرى في الأسابيع الأخيرة.

وقال مارتن إن دعم أوكرانيا سيبقى أولوية رئيسية لرئاسة أيرلندا للاتحاد الأوروبي.

وأضاف: "هذه الزيارة فرصة للاستماع مباشرة من الرئيس زيلينسكي ورئيس الوزراء كورستسكي عن الوضع على الأرض واحتياجات الحكومة الأوكرانية وهي تدخل العام الخامس من الدفاع عن البلاد ضد العدوان الروسي".

وخلال اجتماعاته في كييف، من المتوقع أيضا أن يناقش مارتن مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي وأجندة الإصلاح الداخلي في البلاد.

وتولت أيرلندا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي من قبرص وستحتفظ بالدور حتى نهاية ديسمبر 2026.

رئيس الوزراء الأيرلندي محادثات الرئيس الأوكراني زيلينسكي

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