خلال جولته بمدينة دهب.. محافظ جنوب سيناء يتابع موقف محطة الرفع القديمة بالعصلة

تابع محافظ جنوب سيناء، الأستاذ الدكتور إسماعيل كمال خلال جولته بمدينة دهب، الموقف الفني لمحطة الرفع القديمة بالعصلة، حيث تم استعراض حالتها باعتبارها محطة وسيطة صغيرة المساحة.

واستمع محافظ جنوب سيناء إلى شرح حول الوضع الحالي للمحطة، والتي تبلغ مساحتها نحو 11 مترًا، وتضم بيارة بعمق 13.5 متر وقطر 6 أمتار، مع وجود تهالك في بعض المكونات وعدم وجود طلمبات تشغيلية بها.

وتأتي أهمية توفير خدمة الصرف الصحي بمنطقة العصلة في إطار الحفاظ على البيئة والصحة العامة، والحد من أي تأثيرات سلبية على المنطقة الساحلية والموارد الطبيعية، كما تسهم الخدمة في دعم أعمال التنمية العمرانية والسياحية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع خطط الدولة للارتقاء بالبنية الأساسية بمدن جنوب سيناء.

ووجه محافظ جنوب سيناء بدراسة الموقف الفني للمحطة، واتخاذ القرار المناسب بشأن تطويرها أو إلغائها وفقًا للاحتياجات الفعلية، بما يضمن رفع كفاءة منظومة الصرف الصحي بمدينة دهب وتحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانيات المتاحة.

رافق محافظ جنوب سيناء خلال الجولة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء المهندس خالد العمري، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء، المهندسة حنان عمر، و رئيس مدينة دهب، عماد فاروق،وممثلو الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات القائمة على تنفيذ أعمال التطوير.