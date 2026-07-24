اختيار 3 أفلام مدعومة من مؤسسة البحر الأحمر للعرض بمهرجان فينيسيا السينمائي

اختيرت ثلاثة أفلام مدعومة من مؤسسة البحر الأحمر السينمائي ضمن الاختيار الرسمي للدورة الـ83 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، الذي يقام خلال الفترة من 2 إلى 12 سبتمبر 2026.



ويشارك في قسم Venezia Spotlight فيلم "حوار مع البحر" للمخرج مؤيد عليان، وفيلم "جوريا" للمخرج ليفان كوجواشفيلي، فيما اختير فيلم "بيت الريح" للمخرج أوغست برنارد كويمو يانغهو للمشاركة في مسابقة Orizzonti.



كما تسجل المؤسسة حضورًا ضمن Venice Production Bridge، باختيار ثمانية مشاريع مدعومة ضمن اثنين من برامجه المتخصصة في الصناعة. وتحظى خمسة من أصل ستة أفلام قيد الإنجاز مختارة في Final Cut in Venice بدعم من مؤسسة البحر الأحمر السينمائي، إلى جانب ثلاثة مشاريع إضافية مدعومة اختيرت للمشاركة في Venice Gap-Financing Market.



وبذلك، يصل عدد الأفلام والمشاريع المدعومة من مؤسسة البحر الأحمر السينمائي والمعلنة مشاركتها في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي وVenice Production Bridge إلى 11 فيلمًا ومشروعًا حتى الآن.



الاختيار الرسمي

VENEZIA SPOTLIGHT

"حوار مع البحر" إخراج: مؤيد عليان بدعم من صندوق البحر الأحمر

"جوريا" إخراج: ليفان كوجواشفيلي بدعم من صندوق البحر الأحمر وسوق البحر الأحمر



مسابقة ORIZZONTI

"بيت الريح" (La Maison du Vent) إخراج: أوغست برنارد كويمو يانغهو بدعم من صندوق البحر الأحمر



VENICE PRODUCTION BRIDGE

تمثل Venice Production Bridge منصة الصناعة التابعة للمهرجان، وتدعم تقديم المشاريع السينمائية وتطويرها، وتربط صناع الأفلام بالمختصين وصناع القرار في قطاع السينما الدولي.



VENICE GAP-FINANCING MARKET

يقدم Venice Gap-Financing Market مشاريع وصلت إلى المراحل الأخيرة من التطوير والتمويل، ويوفر لها اجتماعات فردية مع ممولين دوليين وغيرهم من صناع القرار في القطاع.

"صورة شمسية" (Don’t Let the Sun Go Up On Me) إخراج: أسماء المدير بدعم من صندوق البحر الأحمر وسوق البحر الأحمر

"عطلة" (Holiday) إخراج: وسام شرف بدعم من صندوق البحر الأحمر وسوق البحر الأحمر

"أولاد الغولة" (Wolfmother) إخراج: إسماعيل العراقي بدعم من صندوق البحر الأحمر وسوق البحر الأحمر

وتأتي المشاريع الثلاثة ضمن 38 مشروعًا روائيًا ووثائقيًا اختيرت للمشاركة في Venice Gap-Financing Market لعام 2026.



FINAL CUT IN VENICE

يقدم Final Cut in Venice مجموعة مختارة من الأفلام قيد الإنجاز أمام المنتجين والمشترين والموزعين وشركات ما بعد الإنتاج ومبرمجي المهرجانات، بما يساعد صناع الأفلام على استكمال مرحلة ما بعد الإنتاج والوصول إلى سوق السينما الدولي.

وتحظى خمسة من أصل ستة أفلام اختيرت لبرنامج عام 2026 بدعم من مؤسسة البحر الأحمر السينمائي:

"من الربع إلى الخميس" (A Quarter to Thursday) إخراج: صوفيا جاما بدعم من سوق البحر الأحمر ومعامل البحر الأحمر

"إلدورادو: طعم الجنوب" (Eldorado, The Taste of the South) إخراج: علاء الدين الجم بدعم من صندوق البحر الأحمر

"ميهال سفاري" (Mehal Sefari) إخراج: أبراهام جيزاهون بدعم من صندوق البحر الأحمر

"الاحتلال والحال" (Occupational Hazards) إخراج: باسل غندور بدعم من صندوق البحر الأحمر

"بلاء" (Plague) إخراج: يوسف الشابي بدعم من صندوق البحر الأحمر.

وتأتي الأفلام الخمسة ضمن ستة أفلام قيد الإنجاز اختيرت رسميًا للمشاركة في الدورة الـ14 من Final Cut in Venice.



وتعكس هذه الاختيارات التزام مؤسسة البحر الأحمر السينمائي المستمر بدعم الأصوات السينمائية المميزة في مختلف مراحل رحلتها الإبداعية والمهنية. ومن خلال صندوق البحر الأحمر وسوق البحر الأحمر ومعامل البحر الأحمر، تدعم المؤسسة صناع الأفلام والمشاريع عبر مراحل التطوير والتمويل والإنتاج وما بعد الإنتاج، وصولًا إلى أسواق الصناعة ومنصات العرض الدولية.

حول مؤسسة البحر الأحمر السينمائي

مؤسسة البحر الأحمر السينمائي هي جهة مستقلة غير ربحية تم تأسيسها لتحويل المملكة العربية السعودية والعالم العربي إلى مركز عالمي لصناعة الأفلام، وتأتي تحت مظلتها عدة أقسام شاملة لجميع جوانب الصناعة السينمائية تساهم معًا في تشكيل هيكلها وبناء كيانها، وهي: سوق البحر الأحمر، وصندوق البحر الأحمر، ومعامل البحر الأحمر، ومهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

تُعتبر المؤسسة منصة رئيسية لصُنّاع الأفلام الواعدين في الصناعة، حيث تُمكنهم من ترك بصمتهم في المشهد السينمائي العالمي مع الحفاظ على تراث السينما العربية الكلاسيكية.

تلعب مؤسسة البحر الأحمر السينمائي دوراً محورياً في رعاية الجيل الجديد من صُنّاع الأفلام، كما أنها تعمل على بناء صناعة أفلام مستدامة في المملكة العربية السعودية وإفريقيا وآسيا.



الأحمر البحر صندوق حول

صندوق البحر الأحمر هو مبادرة رائدة تم إطلاقها بواسطة مؤسسة البحر الأحمر السينمائي، بهدف رعاية المواهب وتعزيز النمو في صناعة السينما العالمية مع التركيز على دعم صُنّاع الأفلام من المملكة العربية السعودية والعالم العربي وأفريقيا. يخصص الصندوق كلًا من الدعم المالي والإرشاد التوجيهي والموارد الضرورية لتمكين الروايات المتنوعة وتحفيز الأفكار المبتكرة.