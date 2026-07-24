الحماية المدنية تُسيطر على حريق بمنزل في سوهاج| صور

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة سوهاج، في السيطرة على حريق اندلع داخل أحد المنازل بشارع الجمهورية بمدينة سوهاج، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، بعدما تعاملت القوات مع النيران بسرعة قبل امتدادها إلى العقارات المجاورة.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء الدكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل منزل بشارع الجمهورية بمدينة سوهاج، الأمر الذي استدعى الدفع بقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ.

انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، حيث فرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط المنزل، وبدأت عمليات الإخماد، وتمكنت من السيطرة على ألسنة اللهب في وقت قياسي، ومنع امتدادها إلى المنازل والعقارات المجاورة، خاصة أن المنطقة ذات كثافة سكانية مرتفعة.

وأظهرت المعاينة الأولية أن الحريق نشب داخل أحد المنازل، فيما لم يسفر عن وقوع أي إصابات أو وفيات، واقتصرت الخسائر على بعض التلفيات المادية، بينما تواصل الجهات المختصة أعمال الفحص والمعاينة الفنية للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء اندلاع الحريق.

وباشرت الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث.