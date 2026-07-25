فرج عامر: مروان حمدي يرغب في الانتقال للأهلي.. والقلعة الحمراء أغلقت الملف

كشف فرج عامر، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن عقد مروان حمدي، مهاجم بيراميدز، قد انتهى، وأن اللاعب يرغب في الانتقال إلى صفوف الأهلي خلال الفترة المقبلة.

مروان حمدي

وأشار عامر إلى أن مروان حمدي يُعد من المهاجمين المميزين، بعدما قدم مستويات لافتة خلال فترة لعبه مع سموحة، إلا أن الأهلي رفض ضمه في صفقة انتقال حر.

وأوضح أن سبب رفض الأهلي لا يتعلق بالمستوى الفني، وإنما بسبب تجاوزات سابقة من اللاعب تجاه جماهير النادي، مؤكدًا أن إدارة القلعة الحمراء رفضت جميع محاولات الاعتذار وأغلقت الملف بشكل نهائي.