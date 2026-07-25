ارتفاع أسعار الذهب في السعودية.. عيار 24 بـ489 ريالًا والأوقية 15.2 ألفا



شهدت أسعار الذهب في السعودية ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم السبت 25 يوليو 2026، مدعومة بصعود المعدن النفيس في الأسواق العالمية، وسط استمرار الطلب على الذهب كملاذ آمن وترقب المستثمرين للبيانات الاقتصادية وقرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة.



وسجل جرام الذهب عيار 24، الأعلى نقاءً، نحو 489.00 ريالًا، فيما بلغ سعر عيار 22 نحو 448.25 ريالًا، بينما سجل عيار 21، الأكثر تداولًا في المملكة، 427.75 ريالًا.



كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 366.75 ريالًا، في حين بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 3422.25 ريالًا.



وعلى مستوى الأسواق العالمية، سجلت أوقية الذهب في السوق السعودية نحو 15206.25 ريالًا، بينما بلغت قيمتها عالميًا 4054.99 دولارًا، بعد ارتفاعها بنحو 0.23%، وهو ما انعكس على أسعار الأعيرة المختلفة داخل السوق المحلية.



ويأتي هذا الارتفاع مدفوعًا بمكاسب الذهب في البورصات العالمية، مع زيادة الإقبال على المعدن الأصفر كأحد أبرز الملاذات الآمنة، إلى جانب تأثير تحركات الدولار الأمريكي وترقب الأسواق للبيانات الاقتصادية العالمية، وهو ما يبقي أسعار الذهب عرضة لمزيد من التذبذب خلال الفترة المقبلة وفقًا لاتجاهات السوق العالمية.