الزمالك: حملة ممنهجة للضغط على مجلس الإدارة لقبول عرض معين بشأن شركة الكرة

قال مصدر بنادي الزمالك إن هناك حملة ممنهجة للضغط على مجلس الإدارة من أجل قبول عرض بعينه بشأن شركة الكرة بعد تأسيسها، رغم أن شروط هذا العرض تُعد مجحفة بحقوق النادي بصورة واضحة، وهو ما يرفضه المجلس، باعتباره مؤتمنًا على حقوق النادي، التي كلفه بها أعضاء الجمعية العمومية عبر الانتخابات، إلى جانب التزامه الدائم أمام جماهير الزمالك بالحفاظ على حقوق النادي وحمايتها.

وأضاف المصدر: "تصاعدت الحملة ضد مجلس الإدارة بالتزامن مع ظهور عروض أخرى للاستثمار في شركة الكرة، وكذلك مع اقتراب حل أزمة الرخصة الأفريقية، بجهود كبيرة من أعضاء المجلس ومحبي النادي، وهذه الحملة معروف مصدرها، والطريقة التي يتم بها التعامل مع المجلس ".

وتابع: "مجلس الإدارة لن يقبل أي ضغوط من أي طرف، سواء فيما يتعلق بملف مصيري مثل شركة الكرة أو أي ملف آخر يخص نادي الزمالك، خاصة أن النادي هو الكيان الباقي والمستمر، بينما الأشخاص زائلون، ولا مجال للتفريط في حقوق الزمالك مهما كانت الظروف".