إعجاب أشعل العاصفة.. رونالدو يفتح من جديد ملف مجاملة ميسي في مونديال 2026

لم يحتاج كريستيانو رونالدو إلى تصريح أو مؤتمر صحفي ليعود إلى صدارة المشهد، فـ"إعجاب" عابر على أحد منشورات منصة إنستجرام كان كافياً لإشعال موجة جديدة من الجدل حول كأس العالم 2026، وإعادة فتح واحد من أكثر الملفات إثارة للانقسام بين جماهير كرة القدم هل حظي ليونيل ميسي والمنتخب الأرجنتيني بمعاملة خاصة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"؟

إعجاب لم يمر مرور الكرام

القصة بدأت عندما تفاعل النجم البرتغالي مع منشور تضمن اتهامات صريحة لـ"فيفا" بالانحياز إلى المنتخب الأرجنتيني وتسهيل طريقه نحو اللقب العالمي، مستنداً إلى تصريحات منسوبة لصحفيين إسبان انتقدوا القرارات التي صاحبت البطولة.

ورغم أن رونالدو سارع لاحقاً إلى إزالة الإعجاب، فإن الخطوة كانت قد أثارت بالفعل عاصفة من التعليقات والتفسيرات، لتتحول إلى حديث وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول العالم.

جدل تحكيمي يعود إلى الواجهة

وجاء تفاعل قائد البرتغال في وقت لم تهدأ فيه بعد الانتقادات التي صاحبت النسخة الأخيرة من كأس العالم، إذ أثارت عدة قرارات تحكيمية خلال مباريات منتخبات مصر والجزائر وسويسرا تساؤلات واسعة بشأن عدالتها، قبل أن يواصل المنتخب الأرجنتيني مشواره حتى المباراة النهائية.

وفي النهائي، خسر منتخب "التانجو" اللقب أمام إسبانيا بهدف دون رد بعد شوطين إضافيين، لكن خسارة الكأس لم تنهي الجدل الذي ظل يلاحق البطولة منذ أدوارها الإقصائية.

صراع رونالدو وميسي لا يعرف النهاية

ورغم انتهاء المنافسات، فإن أي إشارة تصدر من رونالدو أو ميسي لا تزال قادرة على إشعال النقاش بين جماهير النجمين، في واحدة من أكثر المنافسات الرياضية تأثيراً في تاريخ كرة القدم.

ويرى متابعون أن تفاعل رونالدو، حتى وإن لم يكن تصريحاً مباشراً، أعاد إحياء الاتهامات التي طالت "فيفا" خلال البطولة، ومنح أنصار نظرية المؤامرة مادة جديدة لتجديد الجدل حول نزاهة التحكيم وإدارة المباريات.

إعجاب صغير وأسئلة كبيرة

وبينما لم يصدر أي تعليق رسمي من رونالدو أو الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن الواقعة، يبقى السؤال مطروحاً هل كان الإعجاب مجرد ضغطة زر عفوية، أم رسالة غير مباشرة تحمل موقفاً من الأحداث التي رافقت مونديال 2026؟

الإجابة قد تبقى غامضة، لكن المؤكد أن المنافسة التاريخية بين رونالدو وميسي لا تزال قادرة على تصدر العناوين، حتى بعد إسدال الستار على أكبر بطولة كروية في العالم.