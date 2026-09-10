366 أداة برلمانية.. الشعب الجمهوري يكشف بالأرقام حصاد هيئته بالنواب والشيوخ بدور الانعقاد الأول

كشف حزب الشعب الجمهوري حصاد النشاط البرلماني لهيئته البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ خلال دور الانعقاد الأول، معلنًا بالأرقام حجم الأدوات البرلمانية التي قدمها نوابه، وذلك قبيل انطلاق دور الانعقاد الثاني للمجلسين

وأوضح الحزب أن إجمالي النشاط البرلماني لهيئته بمجلسي النواب والشيوخ بلغ 366 أداة برلمانية خلال دور الانعقاد الأول، تنوعت بين الأدوات الرقابية والتشريعية، بما يعكس تعدد الملفات والقضايا التي تناولها نواب الحزب تحت قبة البرلمان.

وأشار الحزب إلى أن هيئته البرلمانية بمجلس النواب، التي تضم 28 نائبًا، قدمت خلال دور الانعقاد الأول 302 أداة برلمانية، من بينها 213 طلب إحاطة و39 اقتراحًا برغبة، إلى جانب باقي الأدوات البرلمانية.

وعلى مستوى مجلس الشيوخ، أوضح الحزب أن هيئته البرلمانية تضم 14 نائبًا، وبلغ إجمالي النشاط البرلماني المسجل للهيئة 64 أداة خلال دور الانعقاد الأول.

وتضمنت حصيلة النشاط البرلماني لنواب الحزب بمجلس الشيوخ 46 اقتراحًا برغبة، و14 طلب مناقشة، وتقديم 5 دراسات قياس أثر تشريعي، بالإضافة إلى 8 اقتراحات لتعديل مواد مشروعات قوانين، وافق عليها المجلس خلال جلساته العامة.

وأكد الحزب أن تقييم أداء هيئته البرلمانية عملية مستمرة، بالتوازي مع العمل على إعداد الأجندة التشريعية والرقابية لدور الانعقاد الثاني، ووضع أولويات القضايا والملفات التي تهم المواطن وتستجيب لاحتياجاته، بما يعزز فاعلية الأدوات البرلمانية المقدمة من نواب الحزب.

وشدد الحزب على أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة العمل على تطوير أداء هيئته البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ، وتعزيز فاعلية الأدوات البرلمانية، بما يسهم في تقديم حلول ومقترحات عملية للقضايا المطروحة على الساحة، ومواصلة القيام بالدور التشريعي والرقابي للنواب.