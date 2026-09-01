حزب الشعب الجمهوري: زيارة الرئيس الصيني لمصر تفتح آفاقًا جديدة للشراكة الاستراتيجية

رحب حزب الشعب الجمهوري بزيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر ، والتي تعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين القاهرة وبكين، الممتدة لنحو 70 عامًا من التعاون والتنسيق المشترك، وتؤكد ما تحظى به هذه العلاقات من أهمية متزايدة، باعتبارها نموذجًا راسخًا للشراكة والتفاهم بين الدول، والقائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

زيارة الرئيس الصيني لمصر

وأكد الحزب أن العلاقات المصرية الصينية تجاوزت مفهوم العلاقات السياسية التقليدية، لتصبح شراكة استراتيجية متكاملة تقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، والتنسيق المستمر تجاه القضايا الإقليمية والدولية، بما يعكس الرؤية المشتركة للبلدين تجاه دعم الاستقرار والسلام، وتعزيز التعاون جنوبًا، وفتح مسارات جديدة للتنسيق في مختلف المجالات، خاصة خلال السنوات الماضية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ورأى الحزب أن الزيارة تمثل فرصة مهمة لفتح آفاق واسعة أمام الشراكة المصرية الصينية، خاصة في مجالات الاستثمار والصناعة ونقل التكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية، بما يدعم جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة، ويعزز قدراتها الإنتاجية والتنافسية، ويفتح مجالات جديدة أمام القطاع الخاص، في إطار سياسة مصر القائمة على الانفتاح على مختلف القوى الكبرى وتنويع الشراكات، بما يدعم أهداف التنمية ويحقق مصالح المواطن المصري.

العلاقات المصرية الصينية

وأشاد الحزب بالتطور المتواصل في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين، مؤكدًا أهمية البناء على ما تحقق من تعاون خلال السنوات الماضية، وزيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري، وتشجيع المزيد من الشركات الصينية على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية، التي أصبحت تمثل بيئة واعدة وجاذبة للاستثمارات الصينية، في ظل ما تتمتع به من موقع استراتيجي ومقومات اقتصادية وبنية أساسية متطورة.

وأكد حزب الشعب الجمهوري أن زيارة الرئيس الصيني إلى مصر تمثل محطة جديدة على طريق ترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بما يعزز المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية.

وشدد على أهمية مواصلة التنسيق رفيع المستوى بين القيادتين مصرية والصينية، وتحويل التفاهم السياسي إلى مشروعات وشراكات اقتصادية وتنموية تحقق عوائد ملموسة للشعبين، وتدعم مسيرة التنمية في مصر، وتعزز مكانتها كشريك استراتيجي للصين في المنطقة.