وزير الطيران المدني يشهد حصول مصر للطيران للخدمات الأرضية على 3 اعتمادات دولية في الجودة والسلامة والبيئة

شهد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، مراسم تسليم شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية ثلاث شهادات اعتماد دولية في مجالات الجودة والسلامة والصحة المهنية والإدارة البيئية، وذلك خلال فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026، بحضور الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، والأستاذ خالد عطوة، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية.

ويأتي حصول الشركة على هذه الاعتمادات في ضوء حرص قطاع الطيران المدني على تطبيق أحدث المعايير والمواصفات الدولية بمختلف الأنشطة ، والارتقاء بمستوى الأداء التشغيلي والخدمات المقدمة، بما يعزز من تنافسية الشركات المصرية ويدعم قدرتها على مواكبة التطورات المتسارعة التي تشهدها صناعة النقل الجوي عالميًا.

وقد شملت الاعتمادات الثلاثة شهادة ISO 9001:2015 لنظام إدارة الجودة، وشهادة ISO 45001:2018 لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية، وشهادة ISO 14001:2015 لنظام الإدارة البيئية، والتي تم منحها من شركة TÜV AUSTRIA، عقب اجتياز الشركة أعمال التقييم والمراجعة والتدقيق المتكامل بنجاح، دون تسجيل أي ملاحظات أو توصيات.

وأكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن حصول شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية على هذه الاعتمادات الدولية الثلاثة يمثل إنجازًا هاما يعكس مدى التزام الشركة بتطبيق أعلى المعايير الدولية في مجالات الجودة والسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.

وقال إن الحصول على هذه الاعتمادات لا يمثل مجرد استيفاء لمتطلبات دولية، وإنما يعكس وجود منظومة عمل متكاملة تقوم على أسس واضحة للجودة والسلامة والاستدامة.

وأضاف أن الوزارة تواصل دعم جهود الشركات والجهات التابعة لها لتطوير أنظمة الإدارة والتشغيل وفقًا لأحدث المعايير والممارسات العالمية، بما يسهم في تعزيز مكانة قطاع الطيران المدني المصري، ويدعم خطط التوسع والنمو وفتح آفاق جديدة أمام الشركات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.

ومن جانبه، أكد الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أن حصول شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية على الاعتمادات الدولية الثلاثة يمثل إضافة جديدة إلى سجل إنجازات الشركة،مشيرا إلى أن تطبيق نظم الإدارة المعتمدة دوليًا يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات وتعزيز ثقة العملاء، بما يدعم تنافسية مجموعة مصر للطيران وقدرتها على مواكبة متطلبات صناعة النقل الجوي وفتح مجالات جديدة للنمو والتوسع.

وأوضح الأستاذ خالد عطوة، رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، أن اجتياز أعمال التقييم والتدقيق المتكامل والحصول على الاعتمادات الثلاثة دون تسجيل أي ملاحظات أو توصيات يعكس كفاءة منظومة العمل بالشركة والتزام العاملين بمختلف قطاعاتها بتطبيق المعايير الدولية.

وأكد أن هذا الإنجاز جاء ثمرة لتضافر جهود جميع العاملين بالشركة، مشيرًا إلى أن الجودة والسلامة وحماية البيئة تمثل ركائز أساسية في منظومة العمل، وأن الشركة مستمرة في تطوير خدماتها ورفع كفاءة عملياتها بما يدعم خططها للتوسع وتعزيز مكانتها في سوق خدمات الطيران.

وفي ختام مراسم تسليم الشهادات، أعرب رئيس مجلس إدارة شركة TÜV AUSTRIA عن تقديره لفرق العمل من الجانبين، مشيدًا بمستوى التعاون والالتزام الذي أسهم في نجاح أعمال التقييم والتدقيق وتحقيق هذا الإنجاز.

أخا/رأش

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