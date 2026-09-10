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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مد فترة معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» في لندن أربعة أشهر إضافية.. واعتماد محطة جديدة لمعرض «كنوز الفراعنة»

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

ترأس، اليوم، شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

المجلس الأعلى للآثار 

واستهل شريف فتحي، الاجتماع بتقديم الشكر والتقدير للأستاذ محمد عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية لختامي الدولة بوزارة المالية، بمناسبة انتهاء فترة خدمته لبلوغه سن المعاش، معربًا عن تقديره لما قدمه من جهود وتعاون مثمر خلال فترة عضويته بالمجلس، مؤكدًا على أن المجلس الأعلى للآثار قد سعد بالتعاون معه والاستفادة من خبراته، ومتمنيًا له دوام التوفيق والنجاح في حياته المقبلة.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور هشام الليثي الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ما تم إنجازه من أعمال بالمجلس الأعلى للآثار وقطاعاته المختلفة خلال الشهرين الماضيين، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا على مستوى الاكتشافات الأثرية والتوثيق الأثري ومشروعات الترميم، وافتتاح عدد من المواقع الأثرية، إلى جانب استعراض نتائج معارض الآثار المصرية المؤقتة المقامة بالخارج؛ حيث استقبل معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» المقام في العاصمة البريطانية لندن نحو 140 ألف زائر منذ افتتاحه في فبراير الماضي، في حين استقبل معرض «كنوز الفراعنة»، منذ افتتاحه في أغسطس الماضي بمتحف دي يونج بمدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، نحو 42 ألف زائر.

كما لفت الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إلى النجاح الكبير الذي شهده معرض «مصر القديمة تكشف عن نفسها: كنوز من المتاحف المصرية» خلال رحلته بمتحف قصر هونج كونج، حيث تخطى عدد زواره 600 ألف زائر خلال مدة عرضه، الأمر الذي دفع الجانب المنظم وإدارة المتحف إلى إقامة مؤتمر صحفي بالتزامن مع انتهاء رحلة المعرض، احتفاءً بالنجاح الباهر الذي حققه، وجارٍ حاليًا تنفيذ أعمال تغليف القطع الأثرية المشاركة في المعرض تمهيدًا لعودتها إلى الأراضي المصرية.

كما تم التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق، واستعراض مشروع الحساب الختامي للمجلس الأعلى للآثار للعام المالي 2025-2026.

وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على عدد من القرارات الهامة، من بينها الموافقة على مشروع مذكرة التفاهم المقرر توقيعها بين المجلس الأعلى للآثار ومتحف تاريخ الفن بجامعة شنغهاي للدراسات الدولية بجمهورية الصين الشعبية، للتعاون في مجال المتاحف والبحث الأكاديمي، بما يأتي في إطار تعزيز العلاقات الثقافية والعلمية بين البلدين، وتعزيز الاهتمام بأنشطة البحث التعاوني بين المجلس الأعلى للآثار والمتاحف التابعة له. وتتضمن المذكرة تنظيم برامج تبادلية تدريبية لطلبة جامعة شنغهاي للدراسات الدولية بالمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار، وخاصة المتحف المصري بالتحرير ومتحف الأقصر، وتبادل الخبرات والبرامج التدريبية الدورية، بما يعزز التعاون الدولي في مجال الآثار وتاريخ الفن، إلى جانب تعزيز نشر الكتب والكتالوجات العلمية.

كما تمت الموافقة على البنود المتعلقة بالمجلس الأعلى للآثار ضمن مشروع البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، والمزمع توقيعه بين البلدين.

وشهد المجلس اعتماد عدد من قرارات لجنة المعارض الخارجية بشأن الموافقة على تمديد فترة إقامة معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» بقاعة Neon Battersea Power Station بمدينة لندن لمدة أربعة أشهر إضافية، لينتهي في 3 يناير 2027 بدلًا من 30 أغسطس 2026، وكذلك الموافقة على إقامة معرض «كنوز الفراعنة» ليُعرض بمتحف غرب أستراليا بولا بارديب Western Australian Museum Boola Bardip  بالمركز الثقافي الأسترالي بمدينة بيرث، أستراليا، وذلك عقب انتهاء مدة عرضه بمتحف كيميل للفنون فورت وورث بالولايات المتحدة الأمريكية.

وفي السياق ذاته، اعتمد مجلس الإدارة عددًا من قرارات اللجنة الدائمة للآثار المصرية واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية، ومنها الموافقة على فتح هرم الملك خفرع للزيارة وإغلاق هرم منكاورع، وذلك في إطار نظام التناوب (الفتح والغلق التبادلي) لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية للهرم، بالإضافة إلى اعتماد عدد من القرارات المتعلقة بأعمال البعثات الأثرية في عدد من المواقع، وتسجيل مجموعة من القطع الأثرية الناتجة عن أعمال الحفائر.

كما تم قبول عدد من الإهداءات للمجلس الأعلى للآثار، عبارة عن كرسي معدني متحرك لذوي الهمم، وعدد 208 كتب باللغة الأجنبية و28 كتابًا باللغة العربية، بإجمالي 236 كتابًا.

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