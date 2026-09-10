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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إسلام فتحي: أرضية ملعب المقاولون ليست سببًا في إصابة عمرو الجزار | خاص

الأهلي والمقاولون
الأهلي والمقاولون
عمرو مصطفى

أكد إسلام فتحي، مدرب فريق المقاولون العرب، أن التعادل أمام النادي الأهلي كان نتيجة عادلة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

مدرب المقاولون العرب يكشف حقيقة تسبب أرضية الملعب في إصابة عمرو الجزار 

وقال إسلام فتحي في تصريحات خاصة: «تعادل المقاولون العرب أمام الأهلي نتيجة عادلة، خاصة أن الفريقين قدما مباراة قوية، وكنا نسعى لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط أمام منافس كبير بحجم النادي الأهلي».

وأضاف مدرب المقاولون العرب: «أرضية ملعب المقاولون العرب ليست سببًا في إصابة عمرو الجزار، وأعتقد أن الوضع التشريحي لجسم اللاعب قد يكون له دور في الإصابة التي تعرض لها خلال المباراة».

وواصل إسلام فتحي حديثه قائلًا: «أتمنى الشفاء العاجل لعمرو الجزار، فهو لاعب محترم وكبير، وأحد العناصر المميزة في صفوف النادي الأهلي، وأتمنى أن يعود للملاعب في أقرب وقت».

وأوضح مدرب المقاولون العرب أن فريقه دخل مواجهة الأهلي بهدف تحقيق الفوز، مشيرًا إلى أن اللاعبين بذلوا أقصى ما لديهم على مدار أحداث اللقاء، في ظل قوة المنافس ورغبة الفريقين في تحقيق نتيجة إيجابية.

واختتم إسلام فتحي تصريحاته بالتأكيد على أن المقاولون العرب سيواصل العمل خلال الفترة المقبلة من أجل تحسين النتائج، وتحقيق الانتصارات في مباريات الدوري الممتاز، بما يتناسب مع طموحات الفريق خلال الموسم الحالي.

وكانت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع المقاولون العرب أمس الأربعاء قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في الجولة الرابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

الأهلي المقاولون العرب الدوري المصري عمرو الجزار المقاولون

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