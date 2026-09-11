إزالة 501 تعدٍّ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في أسوان

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية فى تنفيذ حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة سواء بالبناء أو الزراعة ، ضمن جهود المرحلة الأولى من الموجة الـ30، مع التأكيد على إستمرار التعامل الحاسم مع كافة أشكال التعديات والمخالفات، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالحفاظ على حق الدولة والشعب فى أراضيها.

تنسيق تنفيذى وأمنى لضمان سرعة تنفيذ قرارات الإزالة

وتأتى هذه الجهود تنفيذاً للتكليفات المستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض ، وبمتابعة من السيد أسامة رزق داود نائب محافظ أسوان، وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الشرطية والأمنية بقيادة اللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان، بما يضمن تنفيذ قرارات الإزالة بكل حسم وفاعلية، وإسترداد حقوق الدولة.

446 حالة تعدى على أملاك الدولة و55 حالة على الأراضى الزراعية

وشهدت المرحلة الحالية حتى الآن إزالة 446 حالة تعدٍ على أراضى أملاك الدولة بإجمالى مساحة بلغت نحو 128 ألفاً و857 م2، فضلاً عن إزالة 55 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة بلغت 126 فداناً و11 قيراطاً، وذلك فى إطار الجهود المتواصلة للحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حق الدولة والتصدى لكافة صور التعديات.

تنوع حالات التعدى والتعامل الفورى معها

وشملت الحملات إزالة تعديات على أراضى أملاك الدولة خارج المنظومة، وحالات تعدٍ تم تنفيذ الإزالة بشأنها لطلبات تقنين تم رفضها داخل منظومة القانون رقم 144 لسنة 2017، بالإضافة إلى حالات التعدى فى المهد، والتعديات التى تم رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية، بما يعكس استمرار جهود المحافظة فى الرصد والتعامل الفورى مع مختلف صور التعديات والمخالفات.

إزالة 25 حالة بإدفو و3 حالات بالرديسية وحالة بالسباعية

وفى هذا الإطار، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو برئاسة شوقى مصطفى بإزالة 25 حالة تعدٍ بمساحة بلغت 7074 م2 داخل مختلف القرى، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما قامت الوحدة المحلية لمدينة الرديسية برئاسة علاء الدين ممدوح بإزالة 3 حالات تعدٍ بمساحة 1600 م2، بمشاركة العاملين بالوحدة المحلية ومدعمين بالمعدات الثقيلة، فيما شهدت مدينة السباعية إزالة حالة تعدٍ بمساحة 150 م2، وذلك بمتابعة من سكرتير المدينة آدم السيد وبمشاركة العاملين بالوحدة المحلية.

وفى مدينة البصيلية، قامت الوحدة المحلية برئاسة عاطف كامل بإزالة 3 حالات تعدٍ بمساحة 512 م2 بمنطقة نجع السايح، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين.

تواصل محافظة أسوان جهودها المكثفة لتنفيذ أعمال الإزالة ضمن مراحل الموجة الـ30، مع استمرار التنسيق بين الوحدات المحلية والأجهزة المعنية، بما يسهم فى الحفاظ على أراضى الدولة والرقعة الزراعية، والتصدى بكل حسم لأى تعديات جديدة، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية.