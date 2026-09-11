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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يوجه رؤساء المراكز والمدن بعقد لقاءات جماهيرية أسبوعية

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن بمواصلة عقد اللقاءات الجماهيرية الأسبوعية بمختلف المراكز والمدن، على غرار اللقاءات الجماهيرية التى يعقدها المحافظ مع المواطنين، وذلك للاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم والتفاعل معها، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها وفقاً للإمكانيات المتاحة، مع التنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة تنفيذها.

ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز قنوات التواصل المباشر معهم ، ووفقاً لمستهدفات رؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى. 

لقاء جماهيرى بالرديسية لبحث مطالب المواطنين

وفى هذا الإطار، عقد علاء الدين ممدوح رئيس الوحدة المحلية لمدينة الرديسية لقاء جماهيرى مع المواطنين، إستمع خلاله إلى عدد 8 طلبات ومطالب، حيث تم التواصل والتنسيق مع الجهات المختصة لبحثها والعمل على تلبيتها، وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها فى ضوء الإمكانيات المتاحة .

10 مطالب للمواطنين بالبصيلية .. ومقترح لتوفير منفذ للتأمين الصحى الشامل

كما عقد عاطف كامل رئيس الوحدة المحلية لمدينة البصيلية لقاءً جماهيرياً مع 10 مواطنين من أهالى المدينة، حيث تم التفاعل مع المطالب التى تم عرضها ومناقشتها، ومن أبرزها المطالبة بتوفير منفذ داخل المركز التكنولوجى لإنهاء ودفع إشتراكات منظومة التأمين الصحى الشامل، بما يسهم فى تيسير حصول المواطنين على الخدمة وتوفير الوقت والجهد عليهم .

وفى هذا السياق، تم التأكيد على إعداد مذكرة لعرض الأمر على المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لإعتماده بالتنسيق مع الجهات المعنية ، ودراسة إمكانية توفير المنفذ المقترح بما يحقق التيسير على المواطنين ويحسن مستوى الخدمات المقدمة لهم .

جهود متنوعة 

تواصل محافظة أسوان تنفيذ توجيهات المحافظ بتعزيز آليات التواصل المباشر مع المواطنين، والإستماع إلى مطالبهم على أرض الواقع، مع سرعة التنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، بما يسهم فى رفع معدلات الإستجابة لمطالب المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم .

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