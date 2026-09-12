علي حمدي: هدفنا التواجد ضمن الستة الكبار.. والأهلي "مختلف" هذا الموسم

أكد علي حمدي لاعب البنك الأهلي الحالي وطلائع الجيش السابق، أن الفريق صادفه سوء حظ كبير في أول مباراتين في بطولة الدوري، خصوصًا الخسارة أمام أبو قير للأسمدة الفريق الصاعد حديثًا للدوري رغم تقديمنا لمباراة كبيرة، مشددًا: نجحنا في العودة سريعًا بانتصارين متتاليين على بترول أسيوط وغزل المحلة، وإن شاء الله سنكون من الستة الكبار.

وتابع "حمدي" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري ORA مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: الدوري الموسم الجاري سيكون صعب للغاية، 6 فرق فقط ستتواجد في مجموعة البطل، وهو ما يزيد الأمور صعوبة، لكننا تعاهدنا على ضرورة التواجد ضمن الكبار واللعب في إفريقيا الموسم القادم.

وأضاف لاعب طلائع الجيش السابق: فرق كثيرة ستنافس بقوة هذا الموسم، البنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا والمصري البورسعيدي، وأتمنى التواجد ضمن فرق المربع الذهبي والمشاركة القارية الموسم القادم.

وواصل: الأهلي مركز بشكل قوي ومختلف هذا الموسم عن الموسم الماضي، المباريات كلها صعبة والمنافسين أصبحوا أكثر قوة، الهدف حاليًا هو الفوز بالثلاث نقاط في كل مباراة، وليس تقديم أداء جيد، الجميع يبحث عن تجميع أكبر عدد من النقاط حاليًا كي يرتاح فيما بعد.

واختتم علي حمدي لاعب البنك الأهلي حديثه: المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم ستكون بين الأهلي وبيراميدز، ومن بعيد سيدخل سيراميكا كليوباترا تحت قيادة كابتن علي ماهر، لكن الزمالك الأمور أكثر صعوبة عليهم هذا الموسم.