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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمود فتح الله: الزمالك لازم يستفيد من بيزيرا.. وناخد 300 أو 400 مليون نصرفها على اللاعبين

بيزيرا
بيزيرا
سارة عبد الله

أكد محمود فتح الله، نجم الزمالك السابق، أن النادي الأبيض يجب أن يحقق أكبر استفادة مالية ممكنة من بيع بيزيرا، مشيرًا إلى ضرورة توجيه عائد الصفقة لدعم صفوف الفريق.

وقال محمود فتح الله، خلال حديثه في برنامج «قهوة فايق»: «الزمالك لازم يستفيد من ورا بيزيرا، ولازم يقوله مع السلامة، وناخد من وراه 300 أو 400 مليون أصرف بيها على اللاعبين المحترمين اللي موجودين مع الفريق».

وأوضح نجم الزمالك السابق أن رحيل بيزيرا مقابل مالي كبير يمكن أن يمثل فرصة للنادي من أجل تدعيم الفريق والاستفادة من العائد المالي للصفقة، بدلًا من التمسك باللاعب دون تحقيق أقصى استفادة ممكنة.

وتأتي تصريحات محمود فتح الله في ظل حالة الجدل بشأن مستقبل بيزيرا مع الزمالك، خاصة مع ارتباط اسم اللاعب بإمكانية الرحيل خلال الفترة المقبلة، وسط ترقب لموقف النادي من العروض المقدمة للحصول على خدماته.

بيزيرا الزمالك محمود فتح الله

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