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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وبطل جيبوتي بدوري أبطال أفريقيا

الزمالك
الزمالك
ياسمين تيسير

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية لمتابعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام إيه إس بورت بطل جيبوتي في إياب الدور التمهيدي الأول من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويعاني الزمالك من عدد من الغيابات خلال المباراة وهي:
محمد السيد :غياب للإصابة في مشط القدم.

عمرو ناصر: غياب بسبب البرنامج التأهيلي للإصابة.

سيف جعفر: غياب بقرار فني، أحمد الجفالي: لعدم اكتمال الجاهزية.

خوان بيزيرا: انقطاع عن الفريق وعدم العودة للقاهرة.

محمود جهاد: غياب لإصابة عضلية.

المهدي سليمان: استبعاد لقرار فني.

ويدخل الزمالك اللقاء بأفضلية نسبية، بعدما حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف.

وتقام مباراة الزمالك وإيه إس بورت، اليوم السبت الموافق 12 سبتمبر، ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، على أرضية استاد القاهرة الدولي، الذي يستضيف المواجهة الحاسمة.

ومن المقرر أن تُذاع مباراة الزمالك وإيه إس بورت عبر قناة أون سبورت، ليتابع جمهور القلعة البيضاء المواجهة التي يسعى خلالها الفريق لحسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي من دوري أبطال أفريقيا.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود بنتايج، محمود حمدي الونش، محمد إسماعيل، عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة، أحمد ربيع، محمود جهاد.

خط الهجوم: شيكو بانزا، حسام أشرف، مع المفاضلة بين أحمد شريف وعدي الدباغ.

ويأمل الزمالك في استكمال مشواره القاري والوصول إلى دور الـ32، حيث ينتظره الجيش الرواندي، الذي حجز مقعده في الدور المقبل عقب تفوقه على إيجلز الكونغولي بثلاثة أهداف مقابل هدف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب

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