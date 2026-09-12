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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: الحضور المصري في بريكس يفتح مسارات جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب عمرو رشاد، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، عضو لجنتي الإسكان والإدارة المحلية والنقل والقيم، ورئيس قطاع وسط الجيزة بالحزب، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال القمة الثامنة عشرة لتجمع «بريكس» تعكس الحضور المتنامي لمصر على الساحة الدولية، وتؤكد قدرة الدولة المصرية على بناء علاقات متوازنة مع مختلف القوى الدولية، بما يخدم المصالح الوطنية ويدعم فرص التنمية والاستثمار.

تجمع بريكس

وأوضح رشاد، في تصريحات صحفية، أن اللقاء الذي جمع الرئيس السيسي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش أعمال القمة يحمل دلالات سياسية واقتصادية مهمة، ويعكس قوة واستمرارية العلاقات المصرية الروسية، وحرص البلدين على مواصلة التنسيق والتعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز مكانة مصر كشريك فاعل في محيطها الإقليمي والدولي.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن أهمية «بريكس» تتجاوز البعد السياسي، في ظل ما يمثله التجمع من ثقل اقتصادي متزايد وفرص واسعة للتعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والطاقة والبنية التحتية والنقل والتكنولوجيا، مؤكدًا أن وجود مصر داخل هذا التجمع يمنح الاقتصاد الوطني مساحة أكبر للتحرك وفتح قنوات جديدة أمام الاستثمارات والأسواق.

وأضاف النائب عمرو رشاد، أن المرحلة المقبلة تتطلب تعظيم الاستفادة من العلاقات الدولية التي بنتها مصر، وتحويل الحضور السياسي إلى مشروعات وشراكات اقتصادية ملموسة، خاصة في القطاعات الإنتاجية والبنية التحتية والطاقة والنقل واللوجستيات، بما يسهم في جذب استثمارات نوعية وتوفير فرص عمل وزيادة الصادرات وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات العالمية.

مصر في تجمع بريكس

وأكد رشاد أن لقاء الرئيس السيسي بالرئيس بوتين، إلى جانب مشاركة مصر الفاعلة في تجمع «بريكس»، يعكسان نهجًا مصريًا يقوم على تنويع الشراكات وعدم الارتهان لمحور واحد، والاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي وإمكاناتها الاقتصادية لتعزيز دورها في حركة التجارة والاستثمار الدولية، بما يحقق عوائد مباشرة على الاقتصاد والمواطن المصري.

بريكس تجمع بريكس البرلمان النواب مجلس النواب

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