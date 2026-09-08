اليورو يرتفع أمام الجنيه ختام تعاملات اليوم الثلاثاء

شهدت أسعار اليورو مقابل الجنيه المصري ارتفاعًا في معظم البنوك العاملة في مصر خلال ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2026، بينما استقرت الأسعار في عدد من البنوك، وسط تباين مستويات الشراء والبيع وفقًا لآخر تحديثات البنوك.

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري

سجل سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي 59.27 جنيه للشراء و59.46 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك نكست 59.23 جنيه للشراء و59.48 جنيه للبيع.

وفي بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، سجل اليورو 59.23 جنيه للشراء و59.48 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر في البنك التجاري الدولي CIB نحو 59.20 جنيه للشراء و59.44 جنيه للبيع.

وسجل اليورو في بنك التنمية الصناعية 59.20 جنيه للشراء و59.43 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك HSBC نحو 59.18 جنيه للشراء و59.44 جنيه للبيع.

وبلغ سعر اليورو في البنك العقاري المصري العربي 59.17 جنيه للشراء و59.43 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه المسجل في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك الإسكندرية وبنك قناة السويس والبنك العربي الأفريقي.

وسجل كريدي أجريكول 59.16 جنيه للشراء و59.41 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر في EG Bank نحو 59.16 جنيه للشراء و59.44 جنيه للبيع.

وفي بنكي البركة وأبوظبي الأول مصر، سجل اليورو 59.15 جنيه للشراء و59.40 جنيه للبيع، كما بلغ السعر في بنك التعمير والإسكان وبنك بيت التمويل الكويتي المستوى نفسه.

وسجل بنك الكويت الوطني سعر اليورو عند 59.09 جنيه للشراء و59.34 جنيه للبيع، بينما بلغ في البنك الأهلي الكويتي 59.03 جنيه للشراء و59.40 جنيه للبيع.

استقرار سعر اليورو في 4 بنوك

واستقر سعر اليورو في بنك أبوظبي التجاري عند 58.99 جنيه للشراء و59.25 جنيه للبيع، كما استقر في المصرف العربي عند 58.87 جنيه للشراء و59.22 جنيه للبيع.

وسجل بنك فيصل الإسلامي سعر اليورو عند 58.87 جنيه للشراء و59.10 جنيه للبيع دون تغيير، بينما بلغ السعر في ميد بنك 58.51 جنيه للشراء و58.84 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي

بلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري 59.20 جنيه للشراء و59.37 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء اليورو في البنوك

59.27 جنيه

أقل سعر لبيع العملة الأوروبية

59.34 جنيه

متوسط سعر اليورو اليوم

59.29 جنيه