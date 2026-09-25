تصفيات أمم أفريقيا.. منتخب السودان يهزم إثيوبيا بهدف نظيف

اقتنص منتخب السودان فوزاً غالياً على حساب منافسه منتخب إثيوبيا بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات المجموعة العاشرة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2027.

السودان يهزم إثيوبيا بهدف نظيف





وكان المنتخب السوداني الأفضل طوال المباراة حتى استطاع تسجيل هدف قبل نهاية المباراة بأربع دقائق فقط.

ويدين المنتخب السوداني بالفضل في الفوز على منتخب إثيوبيا إلى لاعبه محمد عيسى الذي نجح في تسجيل هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 86.

وفي نفس المجموعة ، حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة منتخب موزمبيق مع المنتخب السنغالي بهدف لكل منهما في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2027.