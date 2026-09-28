في أسرع وقت.. السعودية تعاود ضخ البترول عبر خط أنابيب شرق غرب

عاودت السعودية تصدير النفط عبر خط أنابيب رئيسي يمتد عبر أراضيها، بعد إصلاحه إثر تعرضه لضربات بطائرات مسيرة في 10 سبتمبر، وفقاً لمصدر مطلع، وفق ما أوردت وكالة بلومبيرج الصحفية الأمريكية.

وفي هذا السياق، فقد قامت شركة أرامكو باختبار الخط الأسبوع الماضي ورفعت الضغط تمهيداً لاستئناف التدفقات.

وقال مصدر مطلع على العمليات إن الشحنات المخصصة للتصدير استؤنفت الآن.

ويعيد استئناف تشغيل خط الشرق-الغرب إتاحة مسار تصدير بديل أمام السعودية، كانت المملكة تستخدمه خلال حرب إيران، وذلك بالتزامن مع زيادة صادراتها عبر مضيق هرمز هذا الشهر.

ومن شأن عودة الخط إلى العمل أن توفر بعض الارتياح للمشترين الذين يتسابقون لتأمين الإمدادات.



وبهذا، تكون السعودية قد عاودت ضخ البترول بسرعة كبيرة متغلبة على الأضرار التي لحقت بالمنشآت الحيوية.