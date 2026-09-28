لميس الحديدي: سلوى خطاب نجمة محبوبة من كل الناس وعندها مشوار كبير في الفن

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن الفنانة سلوى خطاب نجمة محببة للجميع، ولها مسيرة فنية طويلة قدمت خلالها أدواراً درامية كثيرة، وتعاونت مع كبار الفنانين والمخرجين، مشيرة إلى أنها خريجة معهد الفنون المسرحية، وهو ما يعكس ثقلها الفني كممثلة.

وأضافت مقدمة برنامج «الصورة»، عبر قناة «النهار»، أن سلوى خطاب بعد مسيرة طويلة من الأدوار المهمة، غيرت أدوارها بشكل مفاجئ وبدأت تنافس ممثلي الكوميديا، وأصبحت أدوارها الكوميدية أكثر شعبية، مؤكدة أنها بارعة في تقديم الأدوار الدرامية والكوميدية على حد سواء.

وأشارت إلى أن الجمهور لا يزال ينادي سلوى خطاب في الشارع باسم "خالتي صباح"، في إشارة إلى شخصيتها الشهيرة في مسلسل "نيللي وشريهان"، موضحة أن حلقتها معها تتضمن حواراً حول الفن والجمال والحياة، إلى جانب الحديث عن مسيرتها الفنية.