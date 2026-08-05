"سبيس إكس" تضاعف إنفاقها على الذكاء الاصطناعي وتخطط لإنشاء مراكز بيانات في الفضاء بحلول 2027

تراجعت أسهم شركة "سبيس إكس" الأمريكية بشكل حاد خلال تعاملات اليوم الأربعاء عقب صدور التقرير الفصلي، وحققت الشركة إيرادات بلغت 7.8 مليار دولار في الربع الثاني، بزيادة 92% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما سجلت خسارة صافية قدرها 541 مليون دولار.

وتنتهي يوم الخميس فترة حظر بيع الأسهم المفروضة على موظفي الشركة ومستثمريها، ما سيسمح لهم ببيع جزء من أسهمهم، وهو ما قد يؤدي إلى مزيد من التقلبات في السهم مع إتاحة أسهم جديدة للتداول، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

ورغم أن جزءًا كبيرًا من تاريخ "سبيس إكس" الممتد على مدار 24 عامًا تمحور حول تصنيع وإطلاق الصواريخ والأقمار الصناعية، فإن الرئيس التنفيذي للشركة رجل الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك أعاد خلال العام الماضي توجيه الشركة بشكل حاد نحو الذكاء الاصطناعي.

وأعلنت شركة الفضاء الأمريكية، مساء الثلاثاء، أن نفقاتها الرأسمالية بلغت 18.4 مليار دولار خلال أحدث ربع سنوي، يرتبط الجزء الأكبر منها، البالغ 15.8 مليار دولار، بعملية التوسع المستمرة للشركة في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعادل ضعف إجمالي إنفاقها في الربع السابق.

ونفذت "سبيس إكس" في يونيو طرحًا عامًا أوليًا تاريخيًا، ما وضع شركة تصنيع الصواريخ والأقمار الصناعية في موقع محوري ضمن ثورة الذكاء الاصطناعي، وإلى جانب تطوير نموذجها الخاص للذكاء الاصطناعي، تضخ "سبيس إكس" أموالًا في البنية التحتية للحوسبة على الأرض، وتبرم صفقات في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعمل على إطلاق مراكز بيانات إلى المدار.

وقال ماسك، مساء الثلاثاء، خلال أول اتصال فصلي لسبيس إكس منذ تحولها إلى شركة عامة: "نبني قدرات حوسبة للذكاء الاصطناعي على نطاق واسع وبسرعة أكبر من أي جهة أخرى"، وأبلغ ماسك المستثمرين بأنه يعتزم زيادة قدرة مراكز بيانات "سبيس إكس" من 2 جيجاوات إلى ما يصل إلى 10 جيجاوات، وهي زيادة ضخمة من شأنها أن تمنح الشركة واحدة من أكبر شبكات مراكز البيانات في العالم، وأضاف أن أول مراكز البيانات المدارية قد يتم إطلاقها في عام 2027.

ويأتي إنفاق "سبيس إكس" على الذكاء الاصطناعي، الذي وردت تفاصيله في تقرير المستثمرين الصادر يوم الثلاثاء، ضمن موجة إنفاق واسعة بين أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، وقدرت "أمازون" الأسبوع الماضي إنفاقها الرأسمالي خلال العام الجاري بنحو 220 مليار دولار، مدفوعًا باستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

ورفعت "ألفابت"، الشركة الأم لجوجل، الشهر الماضي توقعاتها للإنفاق الرأسمالي خلال العام إلى نطاق يتراوح بين 195 مليار دولار و205 مليارات دولار، كما أعلنت في يونيو أنها ستجمع 80 مليار دولار للمساعدة في تمويل الإنفاق على توسيع مراكز البيانات وقدرات الحوسبة الخاصة بالذكاء الاصطناعي.

وقدرت "مايكروسوفت" إنفاقها الرأسمالي خلال عام 2026 بنحو 175 مليار دولار، بينما قدرت "ميتا" إنفاقها بما يتراوح بين 130 مليار دولار و145 مليار دولار.

وأثارت هذه المبالغ الضخمة قلق بعض المستثمرين، وسط مخاوف من أن تكون العوائد غير مؤكدة وقد تستغرق وقتًا طويلًا قبل تحققها، وتراجعت أسعار أسهم كل من ألفابت وتسلا الأسبوع الماضي بعد إعلان الشركتين عن تدفقات نقدية سلبية وإنفاق مرتفع.

وخلال الأشهر التي سبقت الطرح العام الأولي لسبيس إكس في يونيو الماضي، دمج ماسك الشركة مع "إكس إيه آي"، شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة التي كانت قد استحوذت في العام السابق على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" التابعة لماسك.

وفي يونيو، أبرمت "سبيس إكس" صفقة لشراء شركة "كيرسر"، المتخصصة في أدوات البرمجة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، مقابل 60 مليار دولار، كما أعلن ماسك، الثلاثاء، عن اتفاق يقضي باستخدام "سبيس إكس" رقائق "إنفيديا" حصريًا في مجال الذكاء الاصطناعي، وقال إن الذكاء الاصطناعي سيكون بالغ الأهمية للروبوتات والمركبات ذاتية القيادة اللازمة للمساعدة في دعم مستقبل البشرية على الأرض وخارجها.

وأشار ماسك أيضًا إلى أن هناك حاجة إلى نشر أعداد كبيرة من الروبوتات للمساعدة في بناء المصانع ومنشآت الطاقة المستقبلية على سطح القمر، مضيفًا: "يبدو الأمر حاليًا وكأنه خيال علمي للغاية، لكنه سيحدث."

وقال بريت جونسون، المدير المالي لسبيس إكس، خلال اتصال المستثمرين، إنه من المتوقع استمرار وتيرة الإنفاق الرأسمالي للشركة خلال الفترة المتبقية من العام.

وستتطلب خطط الإنفاق الضخمة من ماسك الحفاظ على قاعدة المستثمرين المخلصين له، الذين ضخ كثير منهم أموالًا في مشروعاته على مدار السنوات الماضية، ويراهنون الآن على قدرته على تحقيق النجاح مجددًا.

ويتوقع بعض محللي "وول ستريت" أن تستمر "سبيس إكس" في استنزاف السيولة النقدية لسنوات مقبلة، وهو ما قالوا إنه قد يتطلب من الشركة مواصلة جذب التمويل الخارجي بصورة مستمرة.

وقال مسؤولو "سبيس إكس" إن الشركة بدأت بالفعل في تحقيق عوائد من استثماراتها في الذكاء الاصطناعي، وأعلنت الشركة عن صفقات لتأجير قدرات مراكز البيانات التابعة لها إلى جوجل وأنثروبيك، وهما من كبار مزودي خدمات الذكاء الاصطناعي، كما ناقشت "سبيس إكس" توفير مراكز بيانات لوزارة الدفاع الأمريكية، وفقًا لما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال الشهر الماضي.

وأبلغت "سبيس إكس" المستثمرين، الثلاثاء، بأنها في طريقها للوصول إلى إيرادات سنوية متكررة بقيمة 100 مليار دولار بحلول ديسمبر، جاء جزء كبير منها من صفقات مراكز البيانات، وقال جونسون: "فيما يتعلق تحديدًا بحوسبة الذكاء الاصطناعي، فإننا قادرون على توظيف رأس المال بطريقة تتيح لنا استرداده في أقل من عام."

وقال ماسك إن الشركة تتوقع الآن وصول إيراداتها السنوية إلى تريليون دولار بحلول عام 2030، أي قبل عام واحد من الموعد الذي كانت الشركة تتوقعه سابقًا.

وقالت سبيس إكس إن أعمالها القديمة المرتبطة بقطاع الفضاء سجلت نموًا خلال الربع الثاني. وقفزت إيرادات قسم الشركة الذي يضم ستارلينك، نشاط الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، إلى 4.3 مليار دولار في أحدث ربع سنوي، مقارنة مع 2.6 مليار دولار قبل عام.

وارتفع عدد مشتركي ستارلينك إلى 12 مليون مشترك بنهاية يونيو، وقال المسؤولون التنفيذيون إنهم يتوقعون إبرام المزيد من الصفقات مع العملاء الحكوميين والشركات، مثل شركات الطيران، كما تطرق المسؤولون إلى خطط لتعزيز أعمال ستارلينك في مجال ربط الهواتف المحمولة.