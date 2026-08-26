سبيس إكس تبني ميناء فضائيا بـ100 مليار دولار لإطلاق ستارشيب وسط مخاوف بيئية

أعلنت شركة سبيس إكس عن خطط لإنشاء مجمع ضخم لإطلاق صواريخ ستارشيب في جنوب لويزيانا، باستثمارات تقدر بنحو 100 مليار دولار، في مشروع يستهدف تحويل أراض رطبة ساحلية إلى قاعدة رئيسية تدعم طموحات الشركة في توسيع عمليات إطلاق الأقمار الصناعية، بما فيها تلك المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

سبيس إكس هي شركة أمريكية خاصة متخصصة في صناعة الصواريخ والمركبات الفضائية وخدمات الإطلاق الفضائي، أسسها الملياردير إيلون ماسك عام 2002.

ويقع الموقع المقترح وفق شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية على مساحة 125 ألف فدان في جزيرة بيكان، وأطلقت عليه سبيس إكس اسم ستاربيس لويزيانا ، ليكون مركزا جديدا لعمليات إطلاق مركبات ستارشيب، إلى جانب منشآت الشركة الحالية في جنوب تكساس وفلوريدا.

وقالت شركة سبيس إكس - في بيان لها - إن أعمال البناء ستبدأ العام المقبل، على أن يتم إطلاق أول مركبة ستار شيب في عام 2029.

وأوضحت جوين شوتويل رئيسة سبيس إكس، إن المنشأة الجديدة ستتوسع تدريجيا لتصبح قادرة على تنفيذ آلاف الرحلات لمركبة ستارشيب سنويا، ما يعكس حجم الطموحات التي تراهن عليها الشركة في قطاع الفضاء وإطلاق الأقمار الصناعية.

و أشارت إلى أن الموقع، عند اكتمال تطويره، سيكون قادرا على دعم آلاف عمليات إطلاق صواريخ ستارشيب سنويا، بما يتيح للشركة زيادة وتيرة إطلاق الأقمار الصناعية، وخاصة أقمار ستارلينك، ودعم خططها المستقبلية في مجال الأقمار الصناعية المخصصة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

و أضافت أن المجمع سيقام كمنشأة متكاملة ومكتفية ذاتيا، تضم مرافق لإنتاج الوقود، وتوليد الطاقة، ومعالجة المركبات، إلى جانب إمكانات للشحن البحري في المياه العميقة، فضلا عن مطار لخدمة عمليات الموقع.

ومن المقرر أن يوفر المشروع نحو 3 آلاف وظيفة مباشرة على مدى السنوات العشر المقبلة، إلى جانب آلاف الوظائف غير المباشرة، بما يعزز النشاط الاقتصادي في المنطقة ويدعم قطاع صناعة الفضاء في لويزيانا.

يأتي إنشاء المجمع في إطار توسع «سبيس إكس» في عمليات إطلاق ستارشيب خارج موقعها الحالي في جنوب تكساس، وخططها لإضافة عمليات إطلاق من ولاية فلوريدا، مع السعي إلى رفع معدلات الإطلاق بصورة كبيرة خلال السنوات المقبلة.

وتعتزم الشركة إقامة منشآت لإنتاج الميثان المستخدم وقودا لصاروخ «ستارشيب»، إلى جانب محطة لتوليد الطاقة ومرافق لمعالجة المركبات وبنية تحتية للشحن البحري، بما يجعل الموقع مركزا متكاملا لعمليات إطلاق الصواريخ.

ويتميز موقع المشروع بقربه من مصادر الغاز الطبيعي وإمكانية الوصول إلى طرق مائية عميقة، فضلا عن موقعه الجغرافي الذي يوفر للشركة خيارات متعددة لمسارات الإطلاق.

وفي الجانب البيئي، أكدت شوتويل أن سبيس إكس تعتزم الحفاظ على أجزاء واسعة من مساحة المشروع دون تطوير، بما يسمح ببقاء الأراضي الرطبة ذات القيمة البيئية موطنا طبيعيا، كما تعهدت الشركة بالعمل مع الجهات المحلية على حماية واستعادة المناطق الساحلية.

في المقابل، أثارت خطط المشروع في الوقت نفسه مخاوف جماعات بيئية وسكان محليين بشأن التأثير المحتمل لأعمال الإنشاء وعمليات إطلاق الصواريخ على الأراضي الرطبة والموائل الطبيعية والطيور المهاجرة في المنطقة.

ويمثل ستاربيس لويزيانا رابع موقع رئيسي لإطلاق الصواريخ تابعا لـ«سبيس إكس» في الولايات المتحدة، ويعكس طموح الشركة إلى بناء بنية تحتية واسعة النطاق لزيادة عمليات إطلاق «ستارشيب» ودعم خططها في مجالات الأقمار الصناعية والاستكشاف الفضائي.

ويعكس المشروع طموحات سبيس إكس لتوسيع بنيتها التحتية الفضائية ورفع قدرتها على تنفيذ عمليات إطلاق متكررة، بما يدعم خططها المستقبلية في نشر الأقمار الاصطناعية واستكشاف القمر والمريخ، في الوقت الذي تواصل فيه الشركة الموازنة بين التوسع في أنشطتها الفضائية والحفاظ على البيئة الساحلية في المنطقة.

وتشير تقارير مالية حديثة إلى أن "سبيس إكس" استثمرت أكثر من 15 مليار دولار في تطوير "ستارشيب"، الذي يعد أكبر صاروخ بنى على الإطلاق، ويبلغ ارتفاعه نحو 124 مترا وتعتبر الشركة أن نجاحه ضروري لتحقيق خططها المستقبلية في الفضاء والاتصالات.