قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لماذا سافر رئيس المخابرات الأمريكية سرًا إلى روسيا؟
بالأرقام.. تفاصيل عقد إمام عاشور الجديد مع الأهلي حتى 2030
​التاكسي الطائر في مصر.. أسعار ومواعيد رحلات المستقبل بعيدا عن الزحام
7 شهداء و 10 مصابين جراء العدوان الإسرائيلي على غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية
الخارجية الروسية تستدعي القائم بالأعمال الروماني لدى موسكو
ممر مؤقت باتفاق عُماني ــ إيراني.. طهران تُسلّم باكستان شروط فتح هرمز
وزير الصحة: نتابع الأحداث الوبائية بالخارج المرتبطة بالسالمونيلا ونؤكد استقرار الوضع الوبائي في مصر
"قنصوة" يستقبل أشرف صبحي لمناقشة الاستعدادات النهائية لدورة الألعاب الإفريقية للجامعات
وزير الصحة: نتابع الأحداث الوبائية المرتبطة بالسالمونيلا.. ونؤكد استقرار الوضع الوبائي بمصر
الرئيس الصيني يزور مصر الأسبوع المقبل
إيران: مضيق هرمز لا يزال مغلقاً رغم محادثات ممر العبور مع عُمان
الجيش الإيراني: السفن تخضع لمراقبتنا قبل وصولها لمضيق هرمز بمئات الكيلومترات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سبيس إكس تبني ميناء فضائيا بـ100 مليار دولار لإطلاق ستارشيب وسط مخاوف بيئية

سبيس إكس تبني ميناء فضائيا بـ100 مليار دولار لإطلاق ستارشيب وسط مخاوف بيئية
سبيس إكس تبني ميناء فضائيا بـ100 مليار دولار لإطلاق ستارشيب وسط مخاوف بيئية
أ ش أ

أعلنت شركة سبيس إكس عن خطط لإنشاء مجمع ضخم لإطلاق صواريخ ستارشيب في جنوب لويزيانا، باستثمارات تقدر بنحو 100 مليار دولار، في مشروع يستهدف تحويل أراض رطبة ساحلية إلى قاعدة رئيسية تدعم طموحات الشركة في توسيع عمليات إطلاق الأقمار الصناعية، بما فيها تلك المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

سبيس إكس هي شركة أمريكية خاصة متخصصة في صناعة الصواريخ والمركبات الفضائية وخدمات الإطلاق الفضائي، أسسها الملياردير إيلون ماسك عام 2002.

ويقع الموقع المقترح وفق شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية على مساحة 125 ألف فدان في جزيرة بيكان، وأطلقت عليه سبيس إكس اسم ستاربيس لويزيانا ، ليكون مركزا جديدا لعمليات إطلاق مركبات ستارشيب، إلى جانب منشآت الشركة الحالية في جنوب تكساس وفلوريدا.

وقالت شركة سبيس إكس - في بيان لها - إن أعمال البناء ستبدأ العام المقبل، على أن يتم إطلاق أول مركبة ستار شيب في عام 2029.

وأوضحت جوين شوتويل رئيسة سبيس إكس، إن المنشأة الجديدة ستتوسع تدريجيا لتصبح قادرة على تنفيذ آلاف الرحلات لمركبة ستارشيب سنويا، ما يعكس حجم الطموحات التي تراهن عليها الشركة في قطاع الفضاء وإطلاق الأقمار الصناعية.

و أشارت إلى أن الموقع، عند اكتمال تطويره، سيكون قادرا على دعم آلاف عمليات إطلاق صواريخ ستارشيب سنويا، بما يتيح للشركة زيادة وتيرة إطلاق الأقمار الصناعية، وخاصة أقمار ستارلينك، ودعم خططها المستقبلية في مجال الأقمار الصناعية المخصصة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

و أضافت أن المجمع سيقام كمنشأة متكاملة ومكتفية ذاتيا، تضم مرافق لإنتاج الوقود، وتوليد الطاقة، ومعالجة المركبات، إلى جانب إمكانات للشحن البحري في المياه العميقة، فضلا عن مطار لخدمة عمليات الموقع.

ومن المقرر أن يوفر المشروع نحو 3 آلاف وظيفة مباشرة على مدى السنوات العشر المقبلة، إلى جانب آلاف الوظائف غير المباشرة، بما يعزز النشاط الاقتصادي في المنطقة ويدعم قطاع صناعة الفضاء في لويزيانا.

يأتي إنشاء المجمع في إطار توسع «سبيس إكس» في عمليات إطلاق ستارشيب خارج موقعها الحالي في جنوب تكساس، وخططها لإضافة عمليات إطلاق من ولاية فلوريدا، مع السعي إلى رفع معدلات الإطلاق بصورة كبيرة خلال السنوات المقبلة.

وتعتزم الشركة إقامة منشآت لإنتاج الميثان المستخدم وقودا لصاروخ «ستارشيب»، إلى جانب محطة لتوليد الطاقة ومرافق لمعالجة المركبات وبنية تحتية للشحن البحري، بما يجعل الموقع مركزا متكاملا لعمليات إطلاق الصواريخ.

ويتميز موقع المشروع بقربه من مصادر الغاز الطبيعي وإمكانية الوصول إلى طرق مائية عميقة، فضلا عن موقعه الجغرافي الذي يوفر للشركة خيارات متعددة لمسارات الإطلاق.

وفي الجانب البيئي، أكدت شوتويل أن سبيس إكس تعتزم الحفاظ على أجزاء واسعة من مساحة المشروع دون تطوير، بما يسمح ببقاء الأراضي الرطبة ذات القيمة البيئية موطنا طبيعيا، كما تعهدت الشركة بالعمل مع الجهات المحلية على حماية واستعادة المناطق الساحلية.

في المقابل، أثارت خطط المشروع في الوقت نفسه مخاوف جماعات بيئية وسكان محليين بشأن التأثير المحتمل لأعمال الإنشاء وعمليات إطلاق الصواريخ على الأراضي الرطبة والموائل الطبيعية والطيور المهاجرة في المنطقة.

ويمثل ستاربيس لويزيانا رابع موقع رئيسي لإطلاق الصواريخ تابعا لـ«سبيس إكس» في الولايات المتحدة، ويعكس طموح الشركة إلى بناء بنية تحتية واسعة النطاق لزيادة عمليات إطلاق «ستارشيب» ودعم خططها في مجالات الأقمار الصناعية والاستكشاف الفضائي.

ويعكس المشروع طموحات سبيس إكس لتوسيع بنيتها التحتية الفضائية ورفع قدرتها على تنفيذ عمليات إطلاق متكررة، بما يدعم خططها المستقبلية في نشر الأقمار الاصطناعية واستكشاف القمر والمريخ، في الوقت الذي تواصل فيه الشركة الموازنة بين التوسع في أنشطتها الفضائية والحفاظ على البيئة الساحلية في المنطقة.

وتشير تقارير مالية حديثة إلى أن "سبيس إكس" استثمرت أكثر من 15 مليار دولار في تطوير "ستارشيب"، الذي يعد أكبر صاروخ بنى على الإطلاق، ويبلغ ارتفاعه نحو 124 مترا وتعتبر الشركة أن نجاحه ضروري لتحقيق خططها المستقبلية في الفضاء والاتصالات.

شركة سبيس إكس إطلاق صواريخ ستارشيب في جنوب لويزيانا إطلاق الأقمار الصناعية تقنيات الذكاء الاصطناعي صناعة الصواريخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالبورصة والأسواق

ممدوح عباس

ممدوح عباس يُفجّر مفاجآت عن الزمالك: هذه الأسماء أمام نيابة الأموال العامة خلال 10 أيام

إمام عاشور

أحرج أبناء النادي .. أمير هشام يعلّق على تجديد إمام عاشور عقده مع الأهلي

مصطفى شوبير

إعلامي: الأهلي يرفض طلب مصطفى شوبير بشأن تجديد عقده

بيزيرا

خبير لوائح رياضية يكشف سر تصرفات «بيزيرا»: بند قوي في عقده قد يضع الزمالك في مأزق

الوحدات السكنية

الإيجار التمليكي يفتح باب الأمل أمام محدودي الدخل.. تفاصيل طرح وحدات سكنية بأسعار تبدأ من 2000 جنيه

الزمالك

كمال شعيب يكشف: إحالة جميع المسئولين عن ملف الكرة بالزمالك للتحقيق .. لهذا السبب

حسام حسن

حسام حسن في المقدمة.. تعرّف على رواتب الجهاز الفني للمنتخب عقب تجديد التعاقد

ترشيحاتنا

فعالية "HarmonyOS 7

لعشاق التكنولوجيا.. هواوي تضرب موعداً للكشف عن "Mate XT 2"

شاشة هاتفك تضيء فجأة؟ 4 أسباب شائعة وطرق إيقافها فوراً

شاشة هاتفك تضيء فجأة؟.. 4 أسباب شائعة وطرق إيقافها فوراً

Garmin Fenix 9 Pro

تسريبات مصوّرة تكشف مواصفات ساعات Garmin Fenix 9 Pro وخيارات شاشات AMOLED وSolar

بالصور

طريقة عمل تشيكن راب مقرمش مثل المطاعم.. سر الخلطة في الصوص

طريقة عمل تشيكن راب مقرمش مثل المطاعم.. سر الخلطة في الصوص
طريقة عمل تشيكن راب مقرمش مثل المطاعم.. سر الخلطة في الصوص
طريقة عمل تشيكن راب مقرمش مثل المطاعم.. سر الخلطة في الصوص

القُبلة الرومانسية .. دونا إمام تنشر صورًا جديدة من عقد قرانها

دونا إمام
دونا إمام
دونا إمام

لسد العجز.. وزير الصحة: وضع ضوابط موحدة لحركات التكليف والتوزيع وفقا للاحتياج الفعلي

وزير الصحة يترأس الاجتماع الدوري لقيادات الوزارة لمتابعة سير العمل بمختلف الملفات
وزير الصحة يترأس الاجتماع الدوري لقيادات الوزارة لمتابعة سير العمل بمختلف الملفات
وزير الصحة يترأس الاجتماع الدوري لقيادات الوزارة لمتابعة سير العمل بمختلف الملفات

وزير الري: مصر من أكثر دول العالم معاناةً من ندرة المياه

وزير الري - هاني سويلم
وزير الري - هاني سويلم
وزير الري - هاني سويلم

فيديو

علاقة بلوجر شهير بخادمته

علاقة عاطفية تنتهي باتهام بالسرقة.. ماذا حدث بين الخادمة والبلوجر؟

حادثة الإسماعيلية الجديدة

الإسماعيلية في أسبوعين.. 43 بين مصاب ووفاة في حادثين مروّعين بالدواويس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: نقابة الإعلاميين.. كيان وُلد لضبط المشهد الإعلامي وحماية المهنة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 2

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

المزيد