للتعاون الصناعي.. الإنتاج الحربي تستهدف فتح أسواق جديدة لمنتجاتها في أوغندا

استقبل الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، السفير شريف الجمال، سفير مصر لدى أوغندا، لمناقشة موضوعات التعاون ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الجديدة، بحضور عدد من قيادات الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي.

خلق فرص تعاون جديدة مع الجانب الأوغندي

وفي مستهل اللقاء، رحّب وزير الدولة للإنتاج الحربي بالسفير شريف الجمال، وهنأه بقُرب استلام مهام منصبه سفيرًا لمصر لدى أوغندا، معربًا عن تمنياته له بالتوفيق في مهامه الدبلوماسية.

وأكد "جمبلاط" الحرص على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع آفاق الشراكة مع القطاع الخاص العالمي، وتعزيز التعاون مع مختلف الدول الأفريقية الشقيقة والصديقة بما يحقق المصلحة المشتركة لشعوب القارة.

واستعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي أبرز المنتجات العسكرية والمدنية لشركات الإنتاج الحربي، موضحًا أن الوزارة تعمل في إطار منظومة متكاملة وفريدة من نوعها تشمل (15) شركة صناعية و(4) شركات متخصصة في مجالات أخرى تضم شركة لنظم المعلومات، وأخرى للإنشاءات، بالإضافة إلى شركة للصيانة، ومركز للتميز العلمي والتكنولوجي، والتي تضم كوادر مؤهلة على أعلى مستوى من أبناء الإنتاج الحربي المخلصين الذين لا يألون جهدًا لتظل الوزارة رائدة الصناعات العسكرية والمدنية في مصر.

وأشار "جمبلاط" إلى أن الوزارة تمتلك قاعدة صناعية وتكنولوجية متطورة تضم (260) خط إنتاج، والعديد من المعامل ومراكز الاختبارات، ونحو (980) ماكينة CNC، بما يوفر فرصًا واعدة لإقامة شراكات صناعية تستهدف توفير مستلزمات الإنتاج وتلبية احتياجات السوق الأوغندية.

وأوضح الوزير أن مصر تضع ملف التعاون القاري في مقدمة أولوياتها، لافتًا إلى حرص وزارة الإنتاج الحربي على فتح آفاق جديدة لإقامة شراكات استراتيجية واعدة تعزز عمق العلاقات بين الجانبين.

وأعرب وزير الدولة للإنتاج الحربي عن ترحيب الوزارة بزيارة الوفود الفنية الأوغندية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي للتعرف على قدراتها التكنولوجية والتصنيعية على أرض للواقع ومناقشة مجالات التعاون المقترحة.

زيادة فرص نفاذ منتجات شركاتها إلى أوغندا

من جانبه، أشاد السفير شريف الجمال بالإمكانات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية للجهات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، ودورها الوطني لتلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة من مختلف الأسلحة والذخائر والمعدات والأنظمة الإلكترونية المتطورة، إلى جانب الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات التابعة لها لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة، مشيدًا كذلك بما شهدته الوزارة خلال الفترة الماضية من طفرة في معدلات التصدير للخارج.

وأعرب "الجمال" عن حرصه خلال فترة عمله المقبلة في كمبالا على دفع العلاقات التعاونية بين الجانبين إلى آفاق أكثر رحابة، وزيادة فرص نفاذ المنتجات المصرية - وعلى رأسها منتجات شركات الإنتاج الحربي - إلى أوغندا، والسعي إلى تذليل أي تحديات، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين.