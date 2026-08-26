الصين تدعو إلى إنهاء الأعمال العدائية وتهيئة بيئة آمنة لإنتاج الغذاء

دعت الصين إلى بذل جهود أكبر لإنهاء الأعمال العدائية وتهيئة بيئة آمنة لإنتاج الغذاء.

وفي كلمة ألقاها خلال اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي بشأن انعدام الأمن الغذائي المرتبط بالنزاعات، قال فو تسونج مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، إن "النزاعات المحتدمة تؤدي إلى نزوح السكان، وتدمير الأراضي الزراعية، وتعطيل إنتاج الغذاء، وهي عامل رئيسي في تفاقم الأزمات الإنسانية وانتشار الجوع".

وأكد فو أن "مجلس الأمن يتحمل المسؤولية الأساسية عن حماية السلم والأمن الدوليين. وعليه أن يجعل تعزيز الحلول السياسية للنزاعات أولوية، وأن يشارك بفعالية في الوساطة والمساعي الحميدة، ويشجع الأطراف على حل خلافاتهم عبر الحوار، ويعمل على تحقيق وقف إطلاق نار مبكر ودائم لخلق الظروف الأساسية لاستعادة الإنتاج الزراعي".

وشدد فو على أن القانون الدولي الإنساني يمثل أساسا جوهريا يجب احترامه، مشددا على أنه لا يجوز استخدام الجوع كسلاح حرب.

وأشار إلى أنه على أطراف النزاع إعطاء الأولوية القصوى لحماية الأرواح، وحماية البنية التحتية الزراعية، وتجنب تعطيل الأنشطة الزراعية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، بما فيها المساعدات الغذائية، دون عوائق.

وفي الوقت نفسه، ينبغي على جميع الأطراف مواصلة دعم سياسات السوق المفتوحة والشفافة، وتعميق التعاون الدولي في مجال الإمدادات الغذائية، وتعزيز التوزيع الرشيد للموارد الغذائية على مستوى العالم.

وأضاف فو أن إدارة الأمن الغذائي قضية عالمية تتطلب عملا منسقا واستجابة جماعية من جميع الدول، ولا يمكن أن تملى من جانب حفنة من الدول أو جماعات المصالح.

كما أكد فو ضرورة دعم جميع الأطراف للأمم المتحدة بقوة في دورها المحوري، مع ضرورة تعزيز تمثيل وإيصال صوت اقتصادات الأسواق الناشئة والدول النامية في المنظمات الدولية المعنية بقضايا الغذاء.

وأعلن أن الصين مستعدة لمواصلة دعم رؤية بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية، والعمل مع جميع الأطراف، وتقديم مساهمات أكبر للقضاء التام على الجوع العالمي ولتحقيق السلام والأمن والتنمية والازدهار العالمي.