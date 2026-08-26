ضمن مبادرة "حياة كريمة".. محافظ المنيا: قافلة طبية مجانية بقرية نزلة عبيد

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، انطلاق قافلة طبية مجانية بقرية نزلة عبيد التابعة لمركز المنيا، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وفي إطار جهود الدولة المستمرة لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأوضح المحافظ أن القافلة تُنفذ على مدار يومي 26 و27 أغسطس الجاري، وتقدم خدماتها الطبية والعلاجية بالمجان في عدد من التخصصات المختلفة، إلى جانب إجراء التحاليل الطبية والأشعة اللازمة، وصرف العلاج بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخلات أو فحوصات متقدمة إلى المستشفيات المختصة لاستكمال العلاج.

وأكد اللواء كدواني على استمرار جهود المحافظة في تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يضمن وصول الخدمات الصحية إلى المواطنين في مختلف المراكز والقرى، وخاصة بالمناطق الأولى بالرعاية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعزيز مستوى الرعاية الصحية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً .