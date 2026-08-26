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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير خارجية الكويت يبحث مع نظيره الياباني التطورات الإقليمية والدولية

وزير خارجية الكويت يبحث مع نظيره الياباني التطورات الإقليمية والدولية
وزير خارجية الكويت يبحث مع نظيره الياباني التطورات الإقليمية والدولية
أ ش أ

 بحث وزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم /الأربعاء/، مع وزير خارجية اليابان توشيميتسو موتيجي، مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في المنطقة، والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار.

جاء ذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير خارجية الكويت إلى العاصمة اليابانية طوكيو.

وذكرت وزارة الخارجية الكويتية أن الاجتماع الذي عقد بين الجانبين شهد استعراض العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع البلدين، وما تشهده من تطور متنام، في ضوء الارتقاء بها العام الماضي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وأشارت إلى أنه جرى التأكيد - خلال الاجتماع - على ما يمثله عام 2026 الحالي من محطة بارزة في مسيرة العلاقات الكويتية - اليابانية، تزامنا مع الذكرى السادسة والخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأضافت أن الجانبين شددا على حرصهما على تعزيز التعاون الكويتي - الياباني في شتى المجالات، وتكثيف التنسيق والتشاور على مختلف الأصعدة، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

من جانب آخر، بعث أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، برسالة خطية إلى رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي، تتعلق بأواصر العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين، وسبل تعزيزها وتنميتها، إلى جانب التطورات الراهنة في المنطقة.

وقام بتسليم الرسالة وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، خلال استقبال رئيسة الوزراء اليابانية له اليوم في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى العاصمة اليابانية طوكيو.

وزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد وزير خارجية اليابان توشيميتسو موتيجي مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية الجهود الدبلوماسية الرامية تعزيز الأمن والاستقرار

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