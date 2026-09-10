هيلاري كلينتون: أحب إسرائيل وأكره حكومة نتنياهو

أعربت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، عن كرهها لحكومة الاحتلال برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مؤكدة في الوقت نفسه أنها تحب إسرائيل.

وأوضحت كلينتون في مقابلة مع شبكة "MSNBC": "أنا أحب إسرائيل، لكنني أكره حكومة نتنياهو وسياساته. وأنا أحب الولايات المتحدة، لكنني أكره حكومة ترامب وسياساته".

ودعت واشنطن إلى تبني موقف أكثر حزما إذا نجحت حكومة نتنياهو مجددا في الانتخابات المقبلة مضيفة "إذا أراد الإسرائيليون التصويت له مجددا، فأعتقد أن على الولايات المتحدة أن تتخذ موقفا حازما للغاية. وأعتقد أنه يمكننا العمل مع حكومة جديدة".

وتزامنت تصريحات كلينتون مع استطلاع للرأي نشرته القناة "12" الإسرائيلية، أمس الأربعاء، أظهر استمرار تقدم أحزاب المعارضة بحصولها على 57 مقعدا، مقابل 52 مقعدا للأحزاب المنضوية في تكتل نتنياهو، فيما حصلت الأحزاب العربية على 11 مقعدا. ولا يمتلك أي من المعسكرين الأغلبية البرلمانية البالغة 61 مقعدا اللازمة لتشكيل الحكومة.