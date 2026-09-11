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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

القبض على شخص صعد إلى شاحنة متحركة ورقص فوقها على جسر جورج واشنطن

القبض على رجل بعد صعوده إلى شاحنة متحركة والرقص فوقها على جسر جورج واشنطن
القبض على رجل بعد صعوده إلى شاحنة متحركة والرقص فوقها على جسر جورج واشنطن
فرناس حفظي

ألقت السلطات في نيويورك القبض على رجل يبلغ من العمر 28 عامًا، بعد صعوده إلى مقطورة شاحنة نقل مكشوفة أثناء عبورها جسر جورج واشنطن، والرقص فوقها في مشهد أثار انتباه المارة وقائدي السيارات.

وبحسب المعلومات المتاحة، صعد أرانشيا كروفورد، عاري الصدر، إلى الجزء الخلفي من المقطورة أثناء تحرك الشاحنة التي كانت في طريقها إلى ولاية نيوجيرسي، وبدأ في أداء رقصة «التويرك».

واستمرت الواقعة حتى أكملت الشاحنة عبورها للجسر، قبل أن تتمكن الشرطة من توقيف كروفورد.

ونُقل كروفورد إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، قبل أن توجه إليه السلطات اتهامات تشمل الاعتداء الجسيم، ومقاومة الاعتقال، والإخلال بالنظام العام.

ويُعد جسر جورج واشنطن أحد أكثر الجسور ازدحامًا في العالم، ويربط بين نيويورك ونيوجيرسي فوق نهر هدسون.

نيويورك مقطورة شاحنة جسر جورج واشنطن أرانشيا كروفورد ولاية نيوجيرسي

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