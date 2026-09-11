الأهلي يسابق الزمن لتجهيز رباعي الفريق قبل مباراة أبو قير للأسمدة

يعمل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المغربي الحسين عموتة ، على تجهيز الرباعي عمر سيد معوض، وكريم الدبيس، وتوفيق محمد، ومحمد عبدالله، خلال الفترة الحالية، تمهيدًا لإدخالهم ضمن الحسابات الفنية والمشاركة في المباريات المقبلة.

عموتة يجهز رباعي الأهلي للمشاركة في المباريات

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة مهمة أمام فريق أبو قير للأسمدة يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الخامسة ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويحرص الجهاز الفني على رفع معدلات الجاهزية البدنية والفنية للاعبين الأربعة، خاصة بعد اكتمال جاهزيتهم، من أجل الاستفادة من قدراتهم خلال الفترة المقبلة، في ظل ضغط المباريات والمنافسة على أكثر من بطولة.

يأتي اهتمام الجهاز الفني بتجهيز الرباعي في إطار سياسة منح الفرصة للعناصر الجاهزة، وتوسيع قاعدة الاختيارات أمام المدير الفني، بما يضمن وجود بدائل قادرة على المشاركة والحفاظ على مستوى الفريق خلال الاستحقاقات المقبلة.

ومن المنتظر أن تشهد المباريات القادمة ظهور بعض هذه العناصر وفقًا لرؤية الجهاز الفني واحتياجات كل مباراة، بعد الاطمئنان بشكل كامل على جاهزيتهم الفنية والبدنية.

كان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد سقط في فخ التعادل مع فرق المقاولون العرب إيجابياً بهدف لكل منهما في الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة بالدوري.. والقنوات الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة أبو قير للأسمدة، يوم الثلاثاء 15 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027، في مباراة يسعى خلالها الفريق الأحمر للعودة إلى طريق الانتصارات بعد التعادل مع المقاولون العرب.

تنطلق مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية والأردن ولبنان وفلسطين.

وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، بينما تبدأ في السادسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.