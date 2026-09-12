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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تكريم الباحثين المتميزين.. «الزراعة» تطلق جائزة التميز البحثي

جائزة التميز البحثي
جائزة التميز البحثي
شيماء مجدي

أطلقت لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي "جائزة التميز البحثي" وذلك خلال الاجتماع السنوي للجنة، في إطار توجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بهدف تكريم الباحثين المتميزين في المعاهد والمعامل البحثية ذات الصلة.

وشهد الاجتماع حضوراً مكثفاً لعدد من قيادات الوزارة، و أعضاء اللجنة، ونخبة من عمداء كليات الزراعة وأساتذة الجامعات، إلى جانب رؤساء البحوث بمركز البحوث الزراعية المتخصصين في مجالات وقاية وأمراض النبات، والحشائش، والمبيدات.

وجرى خلال الفعالية تكريم أصحاب أفضل الأبحاث العلمية على مستوى الجهات البحثية المتخصصة، حيث شمل التكريم باحثين متميزين من معهد بحوث وقاية النباتات، ومعهد بحوث أمراض النباتات، والمعمل المركزي للمبيدات والمعمل المركزي لبحوث الحشائش.

وقالت الدكتورة هالة أبو يوسف، رئيس اللجنة، أن الجائزة تحمل اسم العالم الراحل الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس اللجنة السابق، تقديراً لمسيرته العلمية والمهنية، وتأكيداً على نهج اللجنة في تحويل الإرث العلمي للرواد إلى مسيرة مستدامة لدعم الأجيال الجديدة وخدمة منظومة وقاية النبات في مصر.

فيما ركزت الاحتفالية على الدور المحوري للبحث العلمي كركيزة أساسية لتحقيق عددا من الأهداف وأبرزها تطوير منظومة إدارة الآفات الزراعية وتعزيز الاستخدام الآمن والرشيد للمبيدات، والحفاظ على سلامة الغذاء وحماية البيئة، ودعم وتنمية تنافسية الإنتاج الزراعي.

وأكدت رئيس اللجنة ، أن إطلاق هذه الجائزة يُعد رسالة واضحة بأهمية رعاية البحث العلمي وتكريم المتميزين من الأجيال الجديدة، مشيرة إلى أن استمرار مسيرة التميز والابتكار ودعم الباحثين هو الضمان الحقيقي للارتقاء بمنظومة الزراعة.

مبيدات الآفات الآفات الآفات الزراعية الزراعة جائزة التميز البحثي

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